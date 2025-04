Milei tuiteó tras el descargo de Mariana Fabbiani contra Canosa, Suar y el grupo Clarín

"Ayer me amenazaron. Me amenazaron desde la pantalla de Canal 13 y por privado. Y no solamente a mí, a parte de mi equipo, a Martín Candalaft. Viviana Canosa hablá. ¡Basta de amenazas! Tanto yo como mi entorno estamos muy tranquilos", expresó Mariana.

Noticia en Desarrollo