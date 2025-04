Tamara Báez le ganó la pulseada a L-Gante: qué decidió la Justicia

Cabe recordar que el abogado de la influencer había dado a conocer que Elían le pasaba a la mamá de su hija un total de 500 dólares, alrededor de 700 mil pesos argentinos. Ahora el músico deberá darle lo acordado por el Juez de la causa.

Luego, Juan Pablo Merlo, abogado de Tamara, dio detalles sobre la resolución: “Hay una cuestión vinculada a la actualización de la cuota alimentaria. Tamara estaba recibiendo un monto mínimo. Recordemos que Elian lleva una vida de lujos y excesos, y no nos parecía justo que su hija no tuviera acceso a lo mismo”, explicó el letrado.

Y agregó: “El juez falló a favor de Tamara con una cuota más acorde. Prefiero no decir el monto exacto porque ella no vive en un barrio cerrado y no queremos exponerla”.

En ese sentido, el abogado destacó el rol de su clienta como principal sostén de la nena: “Tamara es quien la cuida, quien la alimenta, quien la mantiene. Hasta ahora ha hecho todo a pulmón. Hay trabajadores que ganan mucho menos y pasan una cuota más alta que la que él estaba pagando. Elian muestra un nivel de vida alto, pero con su única hija se manejaba con un monto que no alcanzaba ni para la comida”.

Por último, reflexionó sobre la actitud de Báez en medio del conflicto: “Ella aceptaba ese dinero para no tener que lidiar con ciertas situaciones. Buscó la tranquilidad para ella y para su hija”.

Tamara Báez expuso a L-Gante y reveló lo que gana: "Fue mi pareja por años"

Luego de mostrar en las redes sociales las refacciones de su casa, la ex de L-Gante, Tamara Báez, respondió las preguntas que le hicieron sus seguidores sobre cómo se mantiene económicamente.

“Les cuento para que no hagan más este tipo de preguntas, que igual son muy pocas”, comenzó escribiendo Tamara en una historia de Instagram.

Acto seguido, la mamá de Jamaica explicó: “Él pasa cuota alimentaria. De hecho, me mudé del country porque solo alcanzaba para las expensas esa plata”.

Luego, Báez aclaró de dónde provienen sus ingresos: “Hace más de 3 años, publicidad que hago la cobro. Fui ahorrando peso por peso hace más de 3 años. Y sí, me conocen por él. Obvio, fue mi pareja por años, tuvimos una hija. Pero él no me maneja las redes a mí. No muestra él lo que me envían a mí, jaja”.

Por último, la influencer aseguró que si el cantante de cumbia 420 le hubiera pasado alguna cifra extra, ella estaría viviendo en un lugar mucho más exclusivo, dando a entender que su ex gana una fortuna. “Ni me dijo 'tomá tanto $ HACETE'. Si fuera así, ya tendría una mansión”, comentó al final de su historia.