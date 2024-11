El incómodo reencuentro de Flor Regidor y Nico Grosman tras la polémica separación: el video

Embed

Así pudo verse la actitud dubitativa de Grosman al verla y saludarla sin ningún tipo de contacto físico, mientras que Regidor respondió con un "¿Todo bien?" y una evidente sonrisa nerviosa.

Claro que la cámara siguió grabando el reencuentro, al menos en público, de la ex pareja donde se observó que Nico le respondió con un frío "Bien, ¿vos?", a lo que su exnovia deslizó un "Bien", para luego agregar "tranqui", evidenciando la tensión que se respiraba en el ambiente.

En tanto, la que trató de descontracturar la situación fue Virginia Demo, presente también en el festejo junto a varios de otros compañeros del reality. En off, se oyó su voz haciendo un chiste para aflojar tensiones, al observar: “Che, se marca mucho el asunto. ¿Hay algo ahí?”, lanzó mientras se los veía a Florencia y Nico hablando a cuentagotas.

Nicolás Grosman y Florencia Regidor - incómodo reencuentro captura.jpg

Nicolás Grosman habló tras su escandalosa separación de Florencia Regidor: "Me sentí injustamente criticado"

En septiembre pasado, en el programa Los Bros del streaming de República Z, el ex Gran Hermano Nicolás Grosman habló tras la escandalosa ruptura con Florencia Regidor que involucró a Lucía Maidana como tercera en discordia.

"Quería dar una palabras. Hablar un poquito de lo que había pasado, porque estando de viaje uno no puede ver bien todo lo que estuvo pasando, estaba con actividades. Estaba en un viaje familiar. Tampoco quería estar metido en todo lo que estaba pasando porque no quería cagarle el momento a mi familia", comenzó diciendo Grosman.

"Ustedes ya saben lo que se estuvo hablando, todo lo que pasó, todo lo que yo termino también compartiendo. Una foto que termina confirmando que a través de mucho desgaste, yo nunca compartía muchas cosas por respeto a lo que son los vínculos privados, en un determinado momento yo ya estaba solo", siguió.

Más adelante, el coach de fitness remarcó: "Yo no lo quería hacer público. Yo termino compartiendo las cosas porque otra persona termina subiendo de manera equivocada, o sea compartiendo algo que no era".

"Por eso, yo me sentí injustamente criticado. Se compartieron cosas que no eran como las dijeron, como fueron. Se hizo lo que pudo. No explayo más por respeto a más gente que está también involucrada", cerró.

Cabe recordar que Regidor había hecho un descargo en las redes donde acusaba a Nicolás de infidelidad. A todo esto, se había sumado el tuit de Federico 'Manzana' Farías donde revelaba que Grosman y Maidana se habían besado en un viaje a Uruguay.