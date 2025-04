El polémico video de Martín Ku y Nicolás Grosman convocando a chicas a trabajar en el exterior que generó repudio

Luego, en una segunda parte del video ambos se muestran en Rusia y comentan: “Estamos acá en el corazón de Tatarstan. Recorrimos todo el lugar y nos pareció muy, pero muy lindo. Así que, como te dije antes, si sos una chica entre 18 y 22 años y estás buscando irte al exterior a trabajar esto puede ser para vos”.

“Creo que es un programa que se merece muchísima discusión ya que cuenta con un montón de cosas. Así que te vamos a dejar acá la página web para que puedas anotarte y que, quién sabe, puedas quedar. Se van a contactar con vos”, finalizan.

Inmediatamente, el video causó muchas dudas y preocupación en los internautas, que comenzaron a cuestionar el negocio y a los influencers por promocionarlo.

"Me vas a decir que no te das cuenta que es algo turbio? Dale", "¿En Rusia?¿Donde la trata de blanca es moneda corriente? LOCURA TOTAL!!", "Que a ninguna se le ocurra seguir a estos payasos. Terrible red de trata”, "Ojalá los denuncien", "Algo huele mal muchachos! Salgan de ahí", fueron algunas de las tantas reacciones.

Embed

Martín Ku presentó a su nueva novia y estallaron las comparaciones con Marisol: "Cambiaste..."

El ex Gran Hermano Martín Ku dio vuelta la página y en las últimas horas presentó en las redes sociales a su nueva novia y los seguidores no pudieron evitar compararla con su ex, Marisol.

Cabe recordar que la relación entre El Chino y Marisol terminó en medio de un escándalo de infidelidad y meses antes la pareja había perdido un embarazo.

El exparticipante del reality subió una foto en Yelábuga, Rusia, abrazando a una mujer rubia y en su epígrafe agregó un emoji de corazón rojo.

Ante esto, los internautas no tardaron en reaccionar y expresaron sus opiniones: “Somos team Marisol”; "Cambiaste Coca-Cola por Manaos“; “Aguante Marisol, la que te bancó y estuvo meses esperándote”; “Y hace unos días se cumplió un año desde que Marisol estaba embarazada, seguro que él la contuvo re bien” y “Va a ser duro el karma”, entre otros.

La nueva novia de Martín Ku se llama Manón Chiavon, es fitfluencer y tiene una marca de ropa deportiva.