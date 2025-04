Florencia Peña se quebró en LAM tras ser mencionada en la denuncia de Viviana Canosa: "Hay que frenarlo ya"

Luego, Peña apuntó contra los medios y criticó cómo tratan las noticias: "Y de esto también es cómplice el periodisimo cuando no frena la pelota".

"Es un delirio que me excede y hablándolo con (Damián) Betular, con la (Negra) Vernaci, con Lizy (Tagliani) nos preguntamos qué está pasando", siguió y remarcó: "Esto hay que frenarlo ya. Y yo hago un pedido al periodismo en este momento de que frene un toque la pelota y de que tenga mucho cuidado con lo que escriben en sus titulares, porque por clicks y por rating están haciendo cualquier cosa. Y no es solamente el programa de Viviana Canosa, todos se están colgando de esto para ver quién saca tajada de esto".

Más adelante, continuó: "De repente me encuentro en una situación en la que estoy viniéndome a defender de una red de trata. ¿De verdad se me está acusando? Hay mucha gente que le gustaría verme hundida. ¿Ustedes creen que si tuviese o hubiera estado en una situación delictiva no estaría ya estampada contra un paredón?".

"No estoy acá porque creo la gente lo va a creer, estoy acá porque esto va a ser utilizado de una manera muy vil. Y yo, porque ya me pasaron muchas de estas, no quiero googlear 'Florencia Peña' y que lo primero que aparezca sea 'denuncia de trata', porque es un tema muy difícil. Yo tengo pibes y es algo de lo que está buenísimo hablar", sostuvo la conductora.

Florencia Peña estalló tras ser vinculada en la denuncia de Viviana Canosa: "Es una aberración"

Este jueves, en A la tarde (América TV), habló furiosa Florencia Peña luego de que Luis Ventura revelara la lista de famosos que estarían involucrados en la denuncia que hizo Viviana Canosa.

"En el relato de Canosa figuran: Lizy Tagliani, Damián Betular, Humberto Tortonese, La Negra Vernaci, Florencia Peña, un periodista de espectáculos, que no voy a nombrar, y el gerente de un canal de televisión", aseguró Ventura.

“No tengo la respuesta, chicos, ustedes son periodistas, yo no”, comenzó diciendo Peña en el ciclo conducido por Karina Mazzocco.

Luego, afirmó indignada: “Sí, obvio. Voy a tomar acciones legales. Ustedes saben que yo me tomo las cosas con humor, pero esto no me lo puedo tomar como nada, me lo puedo tomar como la aberración que es".

"Yo no tengo encono con nadie. Soy una laburante que he dejado siempre laburar a la gente, a los periodistas les contesto, pero esto me parece una aberración", remarcó la humorista molesta.