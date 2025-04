Se supo el fuerte apodo que la familia de Facundo Pieres le puso a Zaira Nara

Es así que desde Intrusos (América TV), Paula Varela contó que la hermana de Wanda se negó hacer declaración alguna sobre el tema, confirmando así que la separación es un hecho. “Me contaron que él estaba más enganchado que ella y que le pedía más compañía y ella no quería tanto”, aseguró la periodista.

Fue allí cuando Adrián Pallares, uno de los conductores del programa de espectáculos de América TV, señaló que “los polistas son muy machistas”, y que suelen pedirle a sus parejas que las acompañen de manera permanente lo que implica que dejen sus carreras de lado, y ejemplificó esto mencionando a las Trillizas de Oro.

En tanto, mientras Varela agregó que Pieres se está construyendo una casa en Uruguay, así como también que se habría “hinchado un poco las bolas de los quilombos de la familia de Zaira”, Pallares agregó -citando a su colega Augusto Tartúfoli- que "la familia de Pieres le decía a Zaira Nara 'la bataclana'".

“Te diría que cuando Paulita Chaves salió con él, no la pasó del todo bien, pero es otra historia”, siguió el conductor, y tras ello Karina Iavícoli aseguró que en una reciente reunión de las "10 familias del polo", no lo invitaron a Facundo Pieres porque “no se bancan a Zaira”.

La irónica respuesta de Paula Chaves cuando le preguntaron por la separación de Zaira Nara y Facundo Pieres

“La distancia mató la relación. Él le pedía que viaje, pero ella no quiere dejar de lado su carrera ni su vida acá, lo cual es entendible. Por ende, esta relación ha llegado a su fin”, anunció esta semana Santiago Riva Roy en Bondi Live.

En este contexto, desde Desayuno Americano (América TV) fueron a buscar a Chaves para conocer su opinión. "Hoy se dieron a conocer los motivos por los que se habrían separado Facundo y Zaira", deslizó el movilero del ciclo conducido por Pamela David y la respuesta de Paula no se hizo esperar.

"¡Me preguntás por estas cosas que me importan nada!", disparó picante. Fue allí que el cronista le hizo saber que "uno de los motivos sería que él no quería que ella trabajara, le había pedido que esté más con él, que lo acompañara en los viajes", y acto seguido le consultó si mientras que fue su pareja le "pedía estas cosas".

Con una sonrisa de oreja a oreja, Chaves respondió a pura ironía: "Pasaron años, era otra vida. No tengo ni idea. No puedo opinar". En tanto, sobre si retomaría el diálogo con Zaira, Paula concluyó tajante: "No voy a opinar porque no hago futurología. No tengo ni idea".