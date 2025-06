Las condiciones que puso Mauro Icardi en su relación con la China Suárez y desató una interna en su entorno

Embed

"Y que de alguna manera, ese entorno que la acompañaba a sol y sombra a la China Suárez, al pareer al día de hoy, uno lo busca y no lo encuentra”, continuó.

En esa línea, remarcó: “A este entorno los ha llevado a viajes, han participado de Navidades, Año Nuevo, cumpleaños, eventos especiales. Desde que Mauro entró en la vida a la China Suárez, las cosas comenzaron a cambiar. Y cambiaron tanto que el entorno no está”.

Cora Debarbieri detalló cuál habría sido el firme pedido que le hizo el futbolista del Galatasaray de Turquía a su pareja apuntando a las personas que más la conocen

"Mauro Icardi le habría expresado ciertas incomodidades a la China Suárez ante ciertas personas de su entorno más íntimo", puntualizó la periodista sobre el tema que le planteó el ex de Wanda Nara a su novia con respecto a la privacidad de la pareja y que habrían derivado en una gran interna con las personas que más conocen a la actriz.

Mauro Icardi y China Suárez.jpg

La foto de las personas cercanas a la China Suárez que incomodan a Mauro Icardi: quiénes son

Cora Debarbieri mostró en el estudio de A la tarde a las personas cercanas desde hace años a la China Suárez y que en el último tiempo, tras consolidarse su relación con Mauro Icardi, se alejaron de su vida.

"Juan Manuel Cativa y Carolina Nolte, quien es su booker, brillan por su ausencia en el último tiempo en la vida de la China Suárez. La última vez que se los vio participando activamente en un evento familiar fue en Pascuas”, indicó la panelista.

En ese sentido, comentó cuál podría haber sido el pedido del futbolista a la actriz en medio del gran momento que atraviesan juntos como pareja.

"Mauro quizás le expresó a la China sus ganas de tener más intimidad, momentos más de ellos dos solos", comentó Cora Debarbieri.

"El problema acá es que con el resto de sus parejas esto no ocurría porque la China seguía siendo ella y no le imponían condiciones. En esta oportunidad, al parecer, la China Suárez estaría aceptando cosas que antes no aceptaba”, concluyó sobre el conflicto que habría surgido en la relación.