Murió Piero, a los 81 años

Su posicionamiento y el contenido de muchas de sus composiciones también tuvieron consecuencias personales. Durante la última dictadura militar argentina sufrió persecución y debió exiliarse en España, donde permaneció varios años antes de regresar al país.

A lo largo de su trayectoria, Piero compartió música y escenarios con importantes figuras de la cultura argentina, entre ellas Mercedes Sosa y León Gieco. También tuvo incursiones en el cine y logró construir una importante popularidad en distintos países de Latinoamérica.

El músico se mantuvo activo hasta sus últimos meses. En abril de este año había realizado presentaciones en Colombia con un espectáculo dedicado a "La sinfonía inconclusa del mar", uno de los trabajos más recordados de su carrera.

La muerte de Piero provoca una profunda tristeza en la música popular. Con una obra en la que convivieron la sensibilidad, la protesta y el compromiso social, el artista dejó canciones que se instalaron definitivamente en la memoria de varias generaciones.