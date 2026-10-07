A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
DOLOR

Murió Piero, a los 81 años

El reconocido artista, Piero Antonio Franco De Benedictis, falleció a los 81 años. Conmoción en el mundo del espectáculo.

7 oct 2026, 16:43
Murió Piero, a los 81 años

Murió Piero, a los 81 años

Murió Piero, a los 81 años

Murió Piero, a los 81 años

El mundo de la música está de luto por la muerte de Piero, el reconocido cantautor ítalo-argentino que dejó una huella imborrable con canciones que atravesaron varias generaciones. El artista tenía 81 años y falleció este miércoles 7 de octubre luego de permanecer internado durante los últimos días en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

Piero Antonio Franco De Benedictis había nacido el 19 de abril de 1945 en Italia y llegó a la Argentina durante su infancia. Con el paso de los años construyó una extensa carrera y se convirtió en una de las voces más reconocidas de la canción popular latinoamericana.

Leé también

Mauro Icardi recibió un doble revés: habrían rechazado la restitución internacional de sus hijas

Mauro Icardi recibió un doble revés: habrían rechazado la restitución internacional de sus hijas.

Su enorme salto a la popularidad llegó a fines de la década del 60 con "Mi viejo", una canción que se transformó en uno de los grandes clásicos de su repertorio y mantuvo su vigencia a lo largo de las décadas.

La extensa trayectoria de Piero y las canciones que marcaron su carrera

Además de su faceta más emotiva, Piero desarrolló una obra atravesada por el compromiso social y político. Canciones como "Para el pueblo lo que es del pueblo", "Que se vayan ellos" y "Coplas de mi país" se convirtieron en piezas emblemáticas de su carrera.

Su posicionamiento y el contenido de muchas de sus composiciones también tuvieron consecuencias personales. Durante la última dictadura militar argentina sufrió persecución y debió exiliarse en España, donde permaneció varios años antes de regresar al país.

A lo largo de su trayectoria, Piero compartió música y escenarios con importantes figuras de la cultura argentina, entre ellas Mercedes Sosa y León Gieco. También tuvo incursiones en el cine y logró construir una importante popularidad en distintos países de Latinoamérica.

El músico se mantuvo activo hasta sus últimos meses. En abril de este año había realizado presentaciones en Colombia con un espectáculo dedicado a "La sinfonía inconclusa del mar", uno de los trabajos más recordados de su carrera.

La muerte de Piero provoca una profunda tristeza en la música popular. Con una obra en la que convivieron la sensibilidad, la protesta y el compromiso social, el artista dejó canciones que se instalaron definitivamente en la memoria de varias generaciones.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Piero

Lo más visto