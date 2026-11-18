En medio de la polémica que se instaló tras ese comentario sobre Leandro Paredes, el comunicador denunció que recibió graves amenazas en las últimas horas y que incluso le mencionaron hasta la dirección de su domicilio.

"Me amenazaron de muerte, de golpearme y hasta con la dirección de mi casa, eso es grave. La cantidad de amenazas que recibí en mis redes y a mi celular desde anoche por relatar un video de Paredes es impresionante", indicó Fede Flowers.

Y a su vez remarcó que charló con el propio futbolista tras el revuelo que se generó: "Hago periodismo, informo, describo y me hago preguntas. Pero no tengo miedo, miedo es quedarme sin el voluminizador de labios o sin máscara de pestañas en un evento. Y eso que aún no mostré lo que me escribió Paredes".

La firme aclaración de Fede Flowers tras comentar que recibió amenazas

Ante la polémica que generó su mensaje vía X, Fede Flowers dejó en claro que dialogó directamente con el futbolista y que las amenazas no vinieron de su parte: "Paredes no me amenazó. Hablamos de otra cosa. Qué quede claro", aseguró el comunicador.