Latin Fresh regresa con "Nuevo"

“Nuevo” fue producido por Yucid El Sobrino junto al reconocido productor panameño Jonathan Tobar, conocido como Mista Bombo, quien aporta una base sonora moderna que resalta la identidad musical del artista.

El video oficial del sencillo fue dirigido por el propio Latin Fresh y producido por Zoombeats y Posso Music. El audiovisual fue filmado en Panama City, reforzando la conexión del artista con su país de origen y con la cultura que ha influenciado gran parte de su trayectoria musical.

Desde finales de los años ochenta, Latin Fresh ha sido parte activa del desarrollo del movimiento urbano latino, participando en su evolución desde los primeros formatos físicos hasta la actual era digital del streaming. A lo largo de su carrera ha lanzado múltiples producciones discográficas, incluyendo proyectos con disqueras multinacionales y reconocimientos por ventas en Centroamérica, consolidándose como una figura respetada dentro de la industria.

El lanzamiento de “Nuevo” marca el inicio de una nueva etapa para el artista, quien ya trabaja en los próximos proyectos musicales que formarán parte de su universo creativo durante 2026, incluyendo el desarrollo de su próximo trabajo discográfico titulado “multiVERSOS”.