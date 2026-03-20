Latin Fresh regresa con "Nuevo"

El artista panameño Latin Fresh, una de las figuras pioneras del movimiento urbano latino, presenta “Nuevo”, su más reciente sencillo y una canción que simboliza su regreso a la escena musical tras un período de reflexión personal y artística.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Con este lanzamiento, Latin Fresh retoma el camino creativo que lo ha definido durante décadas dentro de la música urbana.
El artista panameño Latin Fresh, una de las figuras pioneras del movimiento urbano latino, presenta “Nuevo”, su más reciente sencillo y una canción que simboliza su regreso a la escena musical tras un período de reflexión personal y artística.
Con este lanzamiento, Latin Fresh retoma el camino creativo que lo ha definido durante décadas dentro de la música urbana. “Nuevo” captura la energía de volver a empezar, de abrir un nuevo capítulo después de las experiencias vividas. La canción combina el estilo característico del artista con una producción contemporánea que fusiona dancehall, hip hop y sonidos afrocaribeños, manteniendo la esencia que lo ha convertido en una referencia dentro del género.
El regreso de Latin Fresh surge de manera natural luego de un tiempo en el que el artista decidió tomar distancia de la industria para atender asuntos y proyectos personales. Fue entonces cuando el compositor y productor colombiano Yucid “El Sobrino” se acercó al artista con una serie de ideas musicales preparadas especialmente para él. Ese encuentro creativo despertó nuevamente su motivación y marcó el inicio de esta nueva etapa artística.
“Nuestro tiempo siempre nos da la oportunidad de empezar de nuevo”, parece transmitir Latin Fresh con este sencillo que celebra las nuevas oportunidades, las historias por escribir y la energía de la pista de baile.
“Nuevo” fue producido por Yucid El Sobrino junto al reconocido productor panameño Jonathan Tobar, conocido como Mista Bombo, quien aporta una base sonora moderna que resalta la identidad musical del artista.
El video oficial del sencillo fue dirigido por el propio Latin Fresh y producido por Zoombeats y Posso Music. El audiovisual fue filmado en Panama City, reforzando la conexión del artista con su país de origen y con la cultura que ha influenciado gran parte de su trayectoria musical.
Desde finales de los años ochenta, Latin Fresh ha sido parte activa del desarrollo del movimiento urbano latino, participando en su evolución desde los primeros formatos físicos hasta la actual era digital del streaming. A lo largo de su carrera ha lanzado múltiples producciones discográficas, incluyendo proyectos con disqueras multinacionales y reconocimientos por ventas en Centroamérica, consolidándose como una figura respetada dentro de la industria.
El lanzamiento de “Nuevo” marca el inicio de una nueva etapa para el artista, quien ya trabaja en los próximos proyectos musicales que formarán parte de su universo creativo durante 2026, incluyendo el desarrollo de su próximo trabajo discográfico titulado “multiVERSOS”.