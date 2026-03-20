La tajante aclaración de Ana Rosenfeld sobre el reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas: "Basta de..."

Y en ese sentido, el panelista añadió: "Desde el lado de Mauro Icardi siempre dicen que tienen que estar preparado para todo tanto lo que suceda en las redes sociales como también de manera personal"

Ante las versiones que se instalaron, quien decidió romper el silencio y aclarar la situación es Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, quien desde su cuenta en X se mostró molesta por los trascendidos que instalaron que podrían darse alguna complicación en el reencuentro de Icardi con sus hijas.

"Basta de falsas noticias! Las niñas van a estar con su papá como se resolvió de común acuerdo en las presentaciones realizadas", señaló contundente la letrada.

Y agregó firme en su postura: "La información que filtran a través de algunos periodistas solo quiere generar inestabilidad y conflicto donde no la hay".

En otro mensaje, Ana Rosenfeld expresó furiosa por esos trascendidos que planteaban una posible tensión en este tema: "Increíble! ¿Será que las noticias de conflicto resultan más jugosas que decir 'está todo bien?'".

ana rosenfeld aclaracion de los dias de mauro icardi con sus hijas en argentina

El anuncio más sorprendente de Wanda Nara en la final de MasterChef Celebrity

Wanda Nara hizo un importante anuncio en medio de la final de MasterChef Celebrity (Telefe) que tiene que ver con sus próximos pasos artísticos.

Resulta que Telefe Studios en coproducción con Zeppelin Studios, Cimarron Cine, Film Suez e IP4 presenta una de las apuestas más atractivas del año: el debut cinematográfico de la conductora como protagonista en la pantalla grande.

La película es una remake internacional y Wanda se pondrá en la piel de Lucía, una mujer de 43 años que descubre la infidelidad de su pareja y se ve obligada a regresar a su departamento de soltera con el corazón roto.

Ante esta novedad, Wanda Nara expresó su alegría en medio de la final del reality: “Estoy muy emocionada con esta noticia, voy a protagonizar mi primera película de ficción, una comedia romántica hermosa, divertida y emocionante".

Y detalló: "Es una película pensada para disfrutarla juntos en la pantalla grande, una historia conmovedora que desafía las ideas preconcebidas sobre las relaciones entre personas de diferentes edades, muy pronto van a poder verla en todos los cines del país”.

La película cuenta con la dirección de Hernán Guerschuny, realizador de títulos como Casi Feliz, Una Noche de Amor y Doble Discurso. El rodaje será en Uruguay, su inicio está previsto para abril y su estreno en cines para finales de 2026.