La jugada promesa de Ian Lucas a Sofía Gonet antes de ganar MasterChef Celebrity: "Me conviene..."

"Nada más alejado que un sacerdote", dijo la influencer en la zona de camarines, a lo que Ian Lucas arremetió entre risas: "Bueno, si gano yo nos casamos, sino no".

En ese mismo tono de humor, la influencer siguió: "Mira me parece que me conviene más perder y después casarnos. Mirá que hacemos mitad y mitad todo, tipo papeles". Y al instante agregó: "¡Yo me quedo con todas tus cosas!", terminando así la promesa a pura carcajada.

Y luego la Reini comentó sacando otra vez el tema: "Ian me prometió que si él ganaba, se casaba conmigo. Mira que si gano yo no eh, yo no reparto el premio", aclaró.

Finalmente, la final quedó en manos de Ian Lucas en un clima de profunda emoción después de destacarse durante toda la competencia integrada por un total de 27 famosos. "Se consiguió el resultado que tanto esperé y tanto soñé", dijo el cantante emocionado.

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La fría actitud de Evangelina Anderson ante la consagración de Ian Lucas en MasterChef Celebrity

Ian Lucas se consagró como el gran ganador de MasterChef Celebrity en una vibrante final que mantuvo la tensión hasta el último segundo frente a Sofía La Reini Gonet.

El participante logró imponerse con una propuesta cargada de identidad en la elaboración de los platos y recibió el trofeo de campeón por parte de la conductora Wanda Nara.

Lo que parecía ser un clima de total alegría y emoción para todos los participantes parece que no todas las reacciones fueron iguales dentro del estudio.

La fría actitud de Evangelina Anderson al momento en que Damián Betular anunció que Ian Lucas era el ganador llamó la atención y no pasó desapercibida en redes socialess, donde rápidamente se multiplicaron los comentarios sobre el gesto con su rostro dando señales de lo que pasaría en su interior en ese momento tras el escándalo sentimental con el joven Youtuber durante gran parte del programa.