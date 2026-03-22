Revelan la interna y los verdaderos motivos de la renuncia de Donato De Santis a MasterChef

En la misma línea, Naiara Vecchio sumó otro dato clave sobre el presente del cocinero: “Antes de MasterChef, él se había ido a Francia, a trabajar ahí en un restaurante, a experimentar; y lo convencieron para este último MasterChef. Por eso, él ya venía meditando esta decisión”.

Mientras tanto, el propio Donato De Santis se mostró en las últimas horas disfrutando de su presente en Italia. Desde La Puglia, compartió una postal a bordo de su moto clásica y escribió: “Hoy me subí a la Vespa y me fui por la costa de Puglia. El mar a un lado, la ruta al frente, y ese viento salado que te acomoda la cabeza sin pedir permiso. Acá la vida va a otro ritmo”.