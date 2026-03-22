Revelan la interna y los verdaderos motivos de la renuncia de Donato De Santis a MasterChef
En medio de la final de MasterChef Celebrity, Donato De Santis presentó su renuncia como jurado tras una década en ese lugar, y ahora se conocieron las causas. Enterate.
22 mar 2026, 09:14
Revelan la interna y los verdaderos motivos de la renuncia de Donato De Santis a MasterChef
La final de MasterChef Celebrity (Telefe) quedó atravesada por una noticia inesperada y cargada de tristeza: Donato De Santis presentó su renuncia como jurado después de diez años en el programa, y ahora comenzaron a conocerse los verdaderos motivos de su decisión.
La información fue revelada en Implacables (El Nueve), donde Fabiana Araujo explicó: “Hace un tiempo dijo que se va a dedicar ahora a su familia y a su salud”. Además, señaló que actualmente el chef se encuentra en La Puglia, Italia, un dato que no pasó desapercibido.
Por su parte, Susana Roccasalvo dio detalles de la exigencia que implica formar parte del reality y describió cómo se vive el programa desde adentro. “En realidad es un programa maravilloso, pero lleva siete horas las grabaciones, y a eso hay que sumarle la ida y la vuelta a la casa de uno. Se hacen ocho horas, en algunos casos ocho horas, ocho horas y media”, contó.
Luego, la conductora profundizó sobre la situación personal y laboral de Donato: “Es un empresario, acaba de abrir dos restaurantes en Corrientes. Él tiene a su mujer que vive en La Puglia. Es argentina, pero se enamoró de La Puglia. Así que tiene que estar un poco más con su mujer allá, con su madre, que es una señora muy mayor, y atendiendo sus negocios acá. Entonces, no se puede estar tantas horas”.
En la misma línea, Naiara Vecchio sumó otro dato clave sobre el presente del cocinero: “Antes de MasterChef, él se había ido a Francia, a trabajar ahí en un restaurante, a experimentar; y lo convencieron para este último MasterChef. Por eso, él ya venía meditando esta decisión”.
Mientras tanto, el propio Donato De Santis se mostró en las últimas horas disfrutando de su presente en Italia. Desde La Puglia, compartió una postal a bordo de su moto clásica y escribió: “Hoy me subí a la Vespa y me fui por la costa de Puglia. El mar a un lado, la ruta al frente, y ese viento salado que te acomoda la cabeza sin pedir permiso. Acá la vida va a otro ritmo”.