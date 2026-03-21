El desgarrador lamento de Roberto García Moritán por su separación de Pampita: "Perdí todo"

Roberto García Moritán volvió a referirse a su separación de Pampita, ocurrida en septiembre de 2024, y compartió cómo logró reacomodar su vida tras la ruptura, además de revelar en qué punto se encuentra hoy el vínculo entre ambos.
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Roberto García Moritán habló a corazón abierto sobre su separación de Pampita y reveló el profundo impacto que tuvo para él perder todo lo que habían construido juntos.
Roberto García Moritán volvió a referirse a su separación de Pampita, ocurrida en septiembre de 2024, y compartió cómo logró reacomodar su vida tras la ruptura, además de revelar en qué punto se encuentra hoy el vínculo entre ambos.
A pesar del final de la relación, dejó en claro que mantienen un trato cercano, sobre todo por el rol que comparten como padres de Anita, lo que los lleva a sostener un contacto frecuente y fluido. En ese sentido, remarcó que hay mucho respeto y buena predisposición de ambas partes.
Roberto contó en El Cronista Stream que tiene un diálogo cotidiano con su expareja. “Obvio, si tenemos una hija en común. Por eso, cuando alguien me insulta como exmarido, me dicen: ‘eh, exmarido’, y pobre tipo ese que está del otro lado, que no entendió nada ”, relató.
“Creo que hice muchas cosas interesantes en mi vida de las cuales estoy muy orgulloso, entre ellas, la familia que supimos armar con Caro en su momento y que fue un motivo de orgullo. Solo tengo buenos recuerdos de eso”, profundizó sobre lo que significó esa etapa de su vida, destacando lo construido durante esos años y el valor que le otorga a la familia que formaron juntos.
Ante la consulta sobre si extraña esa vida, admitió: “A veces sí. Pero a veces es, a veces no. A veces funciona, haces hay tropiezos. Fue una realidad con la que tuve que convivir, porque perdí todo”.
“Todo es todo. Familia, trabajo, credibilidad, confianza, nombre, todo. Miraba televisión y veía gente hablando sin saber, mintiendo sobre cosas que no tienen nada que ver con mi vida”, explicó.
La relación entre Pampita y Roberto García Moritán llegó a su fin en septiembre de 2024, en medio de un escenario donde ya se hablaba de un desgaste en la pareja. Aunque durante mucho tiempo se mostraron unidos y en armonía, con el correr de los meses comenzaron a surgir señales de crisis que finalmente derivaron en la separación.
En ese contexto, uno de los temas que más resonó fue el de supuestas infidelidades. Distintas versiones apuntaron a posibles terceros en discordia, lo que habría generado tensiones difíciles de revertir. Sin embargo, ninguno de los protagonistas confirmó públicamente estas versiones, por lo que siempre se manejaron en el terreno de la especulación.
A la par de estos rumores, también se mencionaron diferencias en la dinámica cotidiana, las exigencias laborales y ciertas incompatibilidades en el estilo de vida, factores que habrían contribuido al distanciamiento. La combinación de estos elementos terminó de debilitar un vínculo que, hasta entonces, parecía consolidado.
A pesar de todo lo que se dijo, tanto Pampita como Moritán optaron por la cautela a la hora de hablar de los motivos reales de la ruptura. Hoy, con una hija en común, priorizan mantener una relación cordial y respetuosa, dejando atrás el conflicto y enfocándose en construir una nueva etapa desde otro lugar.