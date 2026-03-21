El desgarrador lamento de Roberto García Moritán por su separación de Pampita: "Perdí todo"

Ante la consulta sobre si extraña esa vida, admitió: “A veces sí. Pero a veces es, a veces no. A veces funciona, haces hay tropiezos. Fue una realidad con la que tuve que convivir, porque perdí todo”.

“Todo es todo. Familia, trabajo, credibilidad, confianza, nombre, todo. Miraba televisión y veía gente hablando sin saber, mintiendo sobre cosas que no tienen nada que ver con mi vida”, explicó.

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Por qué se separaron Pampita y Roberto García Moritán

La relación entre Pampita y Roberto García Moritán llegó a su fin en septiembre de 2024, en medio de un escenario donde ya se hablaba de un desgaste en la pareja. Aunque durante mucho tiempo se mostraron unidos y en armonía, con el correr de los meses comenzaron a surgir señales de crisis que finalmente derivaron en la separación.

En ese contexto, uno de los temas que más resonó fue el de supuestas infidelidades. Distintas versiones apuntaron a posibles terceros en discordia, lo que habría generado tensiones difíciles de revertir. Sin embargo, ninguno de los protagonistas confirmó públicamente estas versiones, por lo que siempre se manejaron en el terreno de la especulación.

A la par de estos rumores, también se mencionaron diferencias en la dinámica cotidiana, las exigencias laborales y ciertas incompatibilidades en el estilo de vida, factores que habrían contribuido al distanciamiento. La combinación de estos elementos terminó de debilitar un vínculo que, hasta entonces, parecía consolidado.

A pesar de todo lo que se dijo, tanto Pampita como Moritán optaron por la cautela a la hora de hablar de los motivos reales de la ruptura. Hoy, con una hija en común, priorizan mantener una relación cordial y respetuosa, dejando atrás el conflicto y enfocándose en construir una nueva etapa desde otro lugar.