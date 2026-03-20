Despidieron a Cinthia Fernández de La Mañana con Moria: los fuertes motivos

Por último, De Brito sumó un dato clave sobre cómo se manejó la decisión: "Esto se decidió al mediodía y a Moria se lo comunicaron a las 18. O sea, Moria se enteró ya con el pollo cocinado".

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Qué dijo María Fernanda Callejón tras la dura acusación de Cinthia Fernández de querer pegarle

María Fernanda Callejón y Cinthia Fernández protagonizaron un fuerte enfrentamiento en vivo el martes durante La mañana con Moria (El Trece). El cruce fue tan intenso que se dijeron de todo a los gritos, generando un clima de tensión que sorprendió a los televidentes.

La discusión escaló rápidamente y obligó al conductor Federico Seeber, quien reemplaza a Moria Casán por unos días, a pedir un corte urgente para intentar calmar los ánimos y evitar que la situación siguiera desbordándose en pantalla.

Tras el episodio, Cinthia Fernández aseguró en Intrusos (América TV) que su compañera intentó agredirla fuera de cámara. Por su parte, Callejón habló al día siguiente sobre lo ocurrido y se mostró arrepentida por la imagen que quedó al aire. “Me parece que la opinión ayer pasó a otro terreno, a una cosa más agresiva y dijimos hastá acá llegamos. Y la cosa siguió un poquito en el corte”, señaló primero Seeber.

Con un tono más reflexivo, Callejón agregó: “Primero que nada quiero decir que hiciste un gran favor en ir al corte en lo personal y creo que también a la gente, que está acostumbrada a vernos para divertirse. Y la polémica es contra fáctica si estuviste bien o estuviste mal, así que en eso es cortita la bocha". Luego, la actriz reconoció que no está habituada a trabajar en ambientes tan hostiles y que lo sucedido la avergonzó profundamente.

Finalmente, Callejón cerró con un mensaje conciliador: "Agradezco todas las caluminas e injurias que se dijo en televisión y lo que sostiene también mi compañera, que para mí es totalmente falaz. Va a estar todo bien, soy una persona que pone paz. Más allá de que soy tana y voy a cumplir 60 años en junio. Ya ni siquiera pido que me respete como profesional sino por lo menos respetame como mujer. Simplemente se lo he pedido en forma personal. Quiero vivir en un clima armónico y con vínculo sano. Ojalá que se pueda”.

Un escándalo que dejó mucha tela para cortar y que expuso las tensiones internas entre dos figuras que comparten el mismo espacio televisivo.