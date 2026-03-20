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Despidieron a Cinthia Fernández de La Mañana con Moria: los fuertes motivos

Cinthia Fernández fue desvinculada de La Mañana con Moria en medio de tensiones previas con María Fernanda Callejón y Moria Casán.

20 mar 2026, 21:54
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Ángel de Brito lanzó una bomba este viernes en LAM (América TV) al confirmar que Cinthia Fernández fue despedida de La Mañana con Moria (El Trece). La noticia llega después de varios cruces de la panelista -primero con Moria Casán y después con María Fernanda Callejón- que habían generado un clima de tensión en el programa.

"Acaban de despedir a Cinthia Fernández del programa de Moria", anunció De Brito en vivo, y explicó: "La despidieron puntualmente por no pedir permiso para dar la nota en el LAM anoche".

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Mientras dialogaba con Ana Rosenfeld sobre el conflicto judicial de Wanda Nara y Mauro Icardi, el conductor interrumpió para sumar otro motivo: "Me está llegando más información, me dicen que uno de los motivos fue el graph de LAM que decía, igual era un textual de Cintia: 'Es insostenible el clima laboral en el programa'. Dijeron: 'Bueno, es insostenible, un beso, te echamos'".

La producción del ciclo, a través de un mensaje leído por Pilar Smith, aclaró: "Fue una decisión en conjunto entre nosotros y el canal, porque venía muy desgastado y problemática su participación. Nos parece muy buena Cintia. Y ojalá podamos trabajar de nuevo con ella en otra situación. Pero hoy estaba muy crítico el tema. Ella lo dijo ayer en LAM. No es solo porque estuvo ahí en LAM sin avisarnos ayer. No fue solamente eso. Ya dejamos pasar varias situaciones, incluso cuando atacó a la misma Moria que la contrató ella. Ella es súper funcional y profesional. Es un tema de que en este programa ya pasaron muchas cosas con ella".

Por último, De Brito sumó un dato clave sobre cómo se manejó la decisión: "Esto se decidió al mediodía y a Moria se lo comunicaron a las 18. O sea, Moria se enteró ya con el pollo cocinado".

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Qué dijo María Fernanda Callejón tras la dura acusación de Cinthia Fernández de querer pegarle

María Fernanda Callejón y Cinthia Fernández protagonizaron un fuerte enfrentamiento en vivo el martes durante La mañana con Moria (El Trece). El cruce fue tan intenso que se dijeron de todo a los gritos, generando un clima de tensión que sorprendió a los televidentes.

La discusión escaló rápidamente y obligó al conductor Federico Seeber, quien reemplaza a Moria Casán por unos días, a pedir un corte urgente para intentar calmar los ánimos y evitar que la situación siguiera desbordándose en pantalla.

Tras el episodio, Cinthia Fernández aseguró en Intrusos (América TV) que su compañera intentó agredirla fuera de cámara. Por su parte, Callejón habló al día siguiente sobre lo ocurrido y se mostró arrepentida por la imagen que quedó al aire. “Me parece que la opinión ayer pasó a otro terreno, a una cosa más agresiva y dijimos hastá acá llegamos. Y la cosa siguió un poquito en el corte”, señaló primero Seeber.

Con un tono más reflexivo, Callejón agregó: “Primero que nada quiero decir que hiciste un gran favor en ir al corte en lo personal y creo que también a la gente, que está acostumbrada a vernos para divertirse. Y la polémica es contra fáctica si estuviste bien o estuviste mal, así que en eso es cortita la bocha". Luego, la actriz reconoció que no está habituada a trabajar en ambientes tan hostiles y que lo sucedido la avergonzó profundamente.

Finalmente, Callejón cerró con un mensaje conciliador: "Agradezco todas las caluminas e injurias que se dijo en televisión y lo que sostiene también mi compañera, que para mí es totalmente falaz. Va a estar todo bien, soy una persona que pone paz. Más allá de que soy tana y voy a cumplir 60 años en junio. Ya ni siquiera pido que me respete como profesional sino por lo menos respetame como mujer. Simplemente se lo he pedido en forma personal. Quiero vivir en un clima armónico y con vínculo sano. Ojalá que se pueda”.

Un escándalo que dejó mucha tela para cortar y que expuso las tensiones internas entre dos figuras que comparten el mismo espacio televisivo.

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