Juana Repetto se reconcilió con su hermano Bautista Lena y lo mostró en un emotivo video: "Sorpresa"

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En los comentarios, algunos usuarios celebraron la reunión familiar, especialmente por Toro, mientras que otros señalaron a la pareja de Lena como posible causante del distanciamiento entre Juana y Bautista.

Cómo fue el conflicto entre Juana Repetto y Bautista Lena

Juana Repetto despidió el 2025 con un combo de emociones tan intensas como opuestas. Mientras por un lado celebró una de las noticias más importantes de su vida —la llegada de un hijo junto a Sebastián Graviotto—, por otro también atravesó un momento familiar que la llevó a expresarse públicamente.

La felicidad por el embarazo convivió con cierta incomodidad generada por una situación que no pasó desapercibida: su ausencia en el casamiento de su hermano, Bautista Lena, quien dio el “sí” junto a Delfina Villagra. Ante las consultas y especulaciones que surgieron en redes sociales, la actriz decidió hablar sin rodeos.

Desde su cuenta de Instagram, Juana optó por la sinceridad y explicó el motivo detrás de su ausencia, dejando en claro que no se trató de una decisión propia. "Ahora entiendo por qué todo el país me estaba preguntando. Subieron un posteo divino, con vestido blanco, todo espectacular. Fue un casamiento bastante sencillo, un trámite. No me invitaron al casamiento de mi hermano Bautista, por eso no fuimos. Mis hijos y yo no estuvimos invitados ”, expresó.

“Dicho esto, vieron que después subí dos posteos…”, agregó, dando a entender que quiso aclarar la situación ante la repercusión que generó en redes. De esta manera, dejó expuesto un costado más íntimo y sensible de su presente, en un año atravesado tanto por la felicidad como por momentos de reflexión.