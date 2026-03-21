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Juana Repetto se reconcilió con su hermano Bautista Lena y lo mostró en un emotivo video: "Sorpresa"

Juana Repetto sorprendió a todos al anunciar su reconciliación con su hermano, Bautista Lena, tras el escándalo que se generó cuando no fue invitada a su casamiento.

21 mar 2026, 23:51
Juana Repetto se reconcilió con su hermano Bautista Lena y lo mostró en un emotivo video: Sorpresa
Juana Repetto se reconcilió con su hermano Bautista Lena y lo mostró en un emotivo video: Sorpresa

Juana Repetto se reconcilió con su hermano Bautista Lena y lo mostró en un emotivo video: "Sorpresa"

Luego de lo que fue el conflicto a comienzos de 2026, cuando Bautista Lena quedó en el centro de la polémica por no haber invitado a su hermana, Juana Repetto, a su casamiento con Delfina Villagra, todo indica que el tiempo curó las heridas y las aguas comenzaron a calmarse dentro de la familia.

Este sábado, Juana conmovió a sus seguidores al publicar un video muy especial que refleja el reencuentro con su hermano, dejando atrás el distanciamiento que los había alejado. En las imágenes, la influencer captó la reacción de su hijo Toribio al ver llegar al cocinero a su casa, con una sonrisa y los brazos abiertos.

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La respuesta del nene fue inmediata: al verlo, corrió hacia él y se fundieron en un abrazo. Detrás llegó Belisario, quien también se sumó al saludo, contagiado por la emoción del reencuentro. Entre risas, Lena los recibió con humor: “Hola, ¿cómo andan sabandijas?”, mientras los chicos no dejaban de abrazarlo.

En el pie de la publicación, Repetto escribió: “Sorpresa. Toro llora, ¿lloramos todas? Confirmo”. El momento tuvo un valor especial, ya que Lena es padrino del pequeño y, durante sus primeros años, fue una figura paterna muy presente en su vida, antes de que la actriz iniciara su relación con Sebastián Graviotto.

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En los comentarios, algunos usuarios celebraron la reunión familiar, especialmente por Toro, mientras que otros señalaron a la pareja de Lena como posible causante del distanciamiento entre Juana y Bautista.

Cómo fue el conflicto entre Juana Repetto y Bautista Lena

Juana Repetto despidió el 2025 con un combo de emociones tan intensas como opuestas. Mientras por un lado celebró una de las noticias más importantes de su vida —la llegada de un hijo junto a Sebastián Graviotto—, por otro también atravesó un momento familiar que la llevó a expresarse públicamente.

La felicidad por el embarazo convivió con cierta incomodidad generada por una situación que no pasó desapercibida: su ausencia en el casamiento de su hermano, Bautista Lena, quien dio el “sí” junto a Delfina Villagra. Ante las consultas y especulaciones que surgieron en redes sociales, la actriz decidió hablar sin rodeos.

Desde su cuenta de Instagram, Juana optó por la sinceridad y explicó el motivo detrás de su ausencia, dejando en claro que no se trató de una decisión propia. "Ahora entiendo por qué todo el país me estaba preguntando. Subieron un posteo divino, con vestido blanco, todo espectacular. Fue un casamiento bastante sencillo, un trámite. No me invitaron al casamiento de mi hermano Bautista, por eso no fuimos. Mis hijos y yo no estuvimos invitados ”, expresó.

“Dicho esto, vieron que después subí dos posteos…”, agregó, dando a entender que quiso aclarar la situación ante la repercusión que generó en redes. De esta manera, dejó expuesto un costado más íntimo y sensible de su presente, en un año atravesado tanto por la felicidad como por momentos de reflexión.

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