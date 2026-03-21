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Santiago del Moro anunció una información clave sobre el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano

Santiago del Moro dio a conocer la situación actual de Andrea del Boca y aclaró qué pasará con su posible regreso a la casa de Gran Hermano. Enterate en la nota.

21 mar 2026, 20:34
Santiago del Moro anunció una información clave sobre el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano
Santiago del Moro anunció una información clave sobre el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano

Santiago del Moro anunció una información clave sobre el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano

Santiago del Moro dio a conocer la información más reciente sobre el futuro de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), luego de que en los últimos días fuera internada por un pico de presión, lo que generó dudas y especulaciones sobre su continuidad en el reality.

En sus historias, el conductor se tomó unos minutos para responder la consulta de un usuario, que se mostró inquieto por la posible vuelta de la actriz al certamen más famoso del mundo. Con un tono cercano y directo, dio detalles sobre la situación y aclaró cómo se definirá su continuidad.

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"Amigos, a los que me preguntan por Andrea, les cuento que su vuelta a la casa depende del alta médica; en caso contrario, en su lugar ingresará un reemplazo", respondió el conductor ante las reiteradas preguntas que recibe y las versiones que circulan en redes y los medios.

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En este contexto, todo queda supeditado a la evolución de Andrea y a lo que indiquen los médicos, en un reality donde lo humano se impone por sobre el juego. A eso se suma lo que se viene comentando sobre una posible renegociación de su contrato, un punto que también podría influir en la decisión final y mantiene abierta la incógnita sobre su futuro en el programa.

Cuándo regresaría Andrea del Boca a Gran Hermano

A mediados de esta semana se conoció que Andrea del Boca debió abandonar momentáneamente la casa de Gran Hermano Generación Dorada tras ser trasladada en ambulancia, luego de que le detectaran un fuerte pico de presión, sumado a algunos problemas intestinales que complicaron su estado.

Como suele suceder con todo lo que rodea al reality de Telefe, rápidamente comenzaron a circular múltiples versiones sobre lo ocurrido. Hubo quienes aseguraron que su salida estaba vinculada a un motivo personal, como acompañar a su madre en su cumpleaños; otros señalaron que su contrato habría sido solo por un mes y que esa era la forma de cerrar su participación sin pasar por el voto del público; e incluso se habló de un posible encuentro con su abogado para avanzar en temas legales relacionados con la apelación de su sobreseimiento en la causa por la novela “Mamá Corazón”.

En ese contexto cargado de especulaciones, también trascendió que la actriz habría sido vista ingresando de manera discreta a un country para reunirse con su representante legal, Juan Pablo Fioribello, lo que alimentó aún más las dudas sobre su situación.

Sin embargo, el viernes 20 de marzo llegó una versión más concreta. En LAM (América TV), Ángel de Brito aseguró que Andrea del Boca ya contaba con el alta médica y que su regreso al reality sería inminente. "Me dicen que en la próxima gala (domingo o lunes) ingresa nuevamente a la casa de Gran Hermano Andrea del Boca", anunció el periodista, generando sorpresa en el panel.

"¿Y los dólares de Alfano?" preguntó sorprendida Romina Scalora, luego de las fuertes versiones -incluso confirmadas por la mismísima Graciela- que hablaban del inminente ingreso de la ex Miss Siete Días a cambio de un importantísimo cachet que teóricamente se estaba negociando. "Se congelaron por ahora", fue entonces la picante respuesta del conductor.

"Primero que me alegra [porque] eso significa que está bien de salud, que es lo único que me importa", intervino en ese mismo momento Laura Ubfal.

"Tiene los resultados de los chequeos, parece que no pasa nada grave. No sé si la medicaron finalmente o no, pero el lunes a más tardar ingresa nuevamente al juego Andrea del Boca", detalló De Brito.

Al mismo tiempo, Ángel deslizó otra información que volvió a sembrar dudas: "Me dijeron, así como muchos decían que estaba aislada, que hoy Fioribello y su hija estuvieron con Andrea del Boca". "Yo te aseguro que eso no es verdad", afirmó.

De Brito, por su parte, recordó que Fioribello, más allá de no estar vinculado directamente al contrato dentro del reality, sí interviene en otros aspectos legales de la actriz, particularmente en la causa vinculada a la ficción que no llegó a emitirse.

Mientras tanto, en el panel también se planteó la duda lógica sobre dónde se encontraba Andrea tras recibir el alta, ya sea en un centro de salud o en el hotel asignado por la producción, lo que volvió a poner en discusión si el aislamiento se mantuvo en todo momento. Aun así, Ubfal se mostró tajante y sostuvo que la actriz nunca dejó de estar aislada.

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