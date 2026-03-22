"Fue un baldazo de agua fría": la fuerte confesión del Chino Volpato sobre su salud

Finalmente, llevó tranquilidad sobre su presente y compartió la mejor noticia: “Los últimos estudios que me hicieron hace seis meses salieron todo bien, como si no hubiese ocurrido nada”.

Una historia de lucha, silencio y superación que dejó a todos impactados en la mesa de Mirtha Legrand.

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Cuándo regresa Midachi a calle Corrientes

Midachi, uno de los fenómenos del humor más emblemáticos de la Argentina, confirmó la semana pasada su regreso a los escenarios con varias funciones programadas en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires del 27 al 30 de agosto de 2026, en un show que será el último encuentro con su público tras décadas de carrera.

Las entradas ya salieron a la venta a través de la plataforma oficial TuEntrada.com y en boletería del teatro.

El anuncio fue acompañado por la confirmación de que Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato volverán a juntarse para repasar los personajes, sketchs y momentos más recordados de sus distintos espectáculos, con la promesa de humor, emoción y nostalgia para quienes los siguieron a lo largo de los años.