CA7RIEL & Paco Amoroso anuncian su show en Buenos Aires: cuándo y dónde será

21 de mayo – Plaza de la Música, Córdoba

24 de mayo – Arena Maipú, Mendoza

Con FREE SPIRITS, CA7RIEL & Paco Amoroso llevan su ya inconfundible cruce de trap, rock y pop a un territorio más amplio, más afilado y emocionalmente más expuesto, sin perder la irreverencia, la energía y la impronta performática que los define.

El álbum llegó acompañado de un cortometraje que introduce el universo del FREE SPIRITS Center, un retiro ficticio creado por Sting que funciona como eje conceptual del proyecto. A lo largo de esta obra, el dúo —junto a invitados como Sting, Jack Black, Fred Again.. y Anderson .Paak— atraviesa experiencias que combinan absurdo, introspección y transformación personal, en un relato tan impredecible como revelador.

Pero lo de CA7RIEL & Paco Amoroso nunca se limita a la música. Su propuesta se expande hacia la moda, la performance y el universo digital, construyendo una identidad que trasciende formatos y redefine los límites del espectáculo en vivo.

Las entradas para este nuevo capítulo del FREE SPIRITS WORLD TOUR estarán disponibles a partir del martes 24 de marzo en preventa, mientras que la venta general en Argentina comenzará el viernes 27 de marzo a las 10 hs, exclusivamente a través de www.ca7rielypacoamoroso.com.

Con este tour, los artistas argentinos toman el impulso del PAPOTA TOUR y lo llevan a una nueva dimensión, reafirmando su lugar como uno de los fenómenos más potentes y disruptivos de la música actual.

PRÓXIMAS FECHAS EN LATINOAMÉRICA

14/5 - Buenos Aires, Argentina @ Movistar Arena

17/5 - Rosario, Argentina @ Metropolitano Rosario

21/5 - Córdoba, Argentina @ Plaza de la Música

24/5 - Mendoza, Argentina @ Arena Maipú

8/11 - San Juan, Puerto Rico @ Coliseo de Puerto Rico

18/11 - São Paulo, Brasil @ Espaço Unimed

20/11 - Río de Janeiro, Brasil @ Vivo Rio

23/11 - Santiago, Chile @ Movistar Arena

27/11 - Lima, Perú @ Costa 21