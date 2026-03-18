La K'onga hará historia en junio con sus shows: cuándo serán

La K’onga atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Mientras celebra más de 500 millones de reproducciones en YouTube con su hit “Ya No Vuelvas”, la banda cordobesa sigue expandiendo su alcance y llevando el cuarteto a nuevos escenarios alrededor del mundo. Con una agenda internacional en crecimiento, ya confirmaron su gira por Estados Unidos —con paradas en New York, Miami y West Palm Beach— y anunciaron nuevas experiencias como el “Crucero de la Música”, una propuesta que llevará su fiesta a altamar uniendo Argentina y Uruguay.