La K'onga hará historia en junio con sus shows: cuándo serán

La K’onga es hoy fiesta y convocatoria. En 2023 agotaron Vélez en tiempo récord y en 2025 sumaron cinco Movistar Arena sold out, reafirmando su conexión con el público y su capacidad de llevar el cuarteto a una escala cada vez mayor. En plataformas digitales, el crecimiento es constante, con millones de reproducciones que siguen multiplicándose.

Con más de dos décadas de trayectoria, la banda representa la expansión del cuarteto a nivel nacional e internacional, llevando un género nacido en Córdoba a estadios, festivales y escenarios de todo el mundo. Dueños de hits que ya son parte de la cultura popular —como Te Mentiría, Otra Noche, Adicto, Latidos, El Mismo Aire y Cinco Minutos—, La K’onga sigue demostrando que su historia está lejos de detenerse.

Así, el 23 de junio el Movistar Arena, se vestirá de puro cuarteto. Las entradas se podrán adquirir a través de la página del estadio.