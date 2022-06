Nai Awada quebró en llanto y se disculpó con Emily Lucius tras acusarla de hacer bullying

"Emily Luicius ojalá te quedes sin un put... canje por mala mini. Vengan a decirme 'es un reality', es un personaje. LA VERG... Fíjense quiénes son sus 'ídolos' en serio. ¿Ni un ataque de pánico los frena? Me sacó de quicio esto. Forros", expresó Nai.

image.png

Este jueves en Intrusos contaron que la influencer le envió una carta documento a la actriz por sus declaraciones. Además, señalaron que no descarta iniciar acciones legales.

Al aire en el ciclo de América TV, Nai salió por teléfono y se la escuchó muy angustiada.

Embed

"No soy una persona agresiva. Me molesta que se subestimen los ataques de pánico", manifestó la actriz, que quebró en llanto porque recordó que ella sufrió ataques de pánico cunado estuvo en el Bailando.

Nai manifestó que espera poder resolver este conflicto con Emily. "Me parece que esto se arregla cara a cara o por mensaje. Yo ya pedí perdón por mis formas. Simplemente, pretendía que no se subestimen los ataques de pánico", acotó.

image.png

Por último, la actriz indicó que no recibió ninguna notificación judicial. "Aún no recibí ninguna carta documento. Lo único que digo es 'por favor, si ves a una persona con un ataque de pánico, no te rías'", concluyó.

Locho Loccisano sufrió un ataque de pánico en El hotel de los famosos

Locho Loccisano, que vivió unos últimos días de convivencia muy tensos dentro del reality El hotel de los famosos, El Trece, sufrió un ataque de pánico y debió ser atendido de urgencia.

Fue durante el duelo de la H frente a Militta Bora, quien luego quedó eliminada del programa, el notero se sentó abruptamente en el piso y se mostró muy agitado. "¡Un médico!", gritaba Locho muy preocupado, cuando sentía que le faltaba el aire. “¿Qué te pasa, Locho? ¡Ayuden a Locho!”, advirtió el conductor El Chino Leunis al notar mal al participante.

image.png

Luego de unos instantes de mucha preocupación, el participante fue asistido por el resto de sus compañeros que lo calmaron y luego el personal médico.

Locho se quedó sin aire, como si estuviera atravesando un ataque de pánico. "Entró en pánico por un montón de cosas. Primero por el estrés y por la angustia que estoy teniendo últimamente", reconoció después el notero.