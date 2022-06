La actitud de Martín Salwe que desató la furia del Chino Leunis en El hotel de los famosos

martin salwe sin micrófono .jpg Tras perder el desafío que la mandó al satff, Martín Salwe se sacó el micrófono para hacerle un comentario a Caniggia despertando el enojo del Chino Leunis en El hotel de los famosos (El Trece).

En ese momento el Chino Leunis, uno de los conductores del reality de El Trece, se dio cuenta del accionar del polémico participante que viene despertando el rechazo de los televidentes y le hizo saber que estaba infringiendo las reglas de la competencia. “Martín, no te saqués el micrófono. ¡Dale! No tiene sentido lo que están haciendo”, le gritó desde lejos pero Salwe siguió como si nada. “Se saca el micrófono y están hablando entre ellos. Estás atravesando el límite. Hoy te zarpaste, me puteaste. ¡No te desubiqués! ¡Ubicate! ¡Educado!”, agregó furioso entonces el compañero de Pampita.

Así las cosas, en una reacción a tiempo por parte Martín Salwe, se acercó hasta el conductor extendiéndole la mano en símbolo de paz e intentó un pedido de disculpas: “Yo no tengo médico hace dos meses. ¿Me estás cargando? Estoy jugando como el ort…”, atinó a decir justificando sus dolores físicos como motivo de su accionar ante la mirada atónita de sus compañeros que no se lo dejaron pasar y por la noche terminaron nominándolo, por lo que esta semana podría convertirse en su primera H desde que comenzó el El hotel de los famosos. Pero para eso, habrá que esperar...

Belu Lucius opinó sobre el romance entre su hermana Emily y Martín Salwe en El hotel de los famosos

Belu Lucius opinó poco de su hermana Emily Lucius desde que se sumó al reality El hotel de los famosos, El Trece. La influencer ya contó que su hermana entró por un motivo que aún no develó pero en medio de todo esto, comenzó un romance con Martín Salwe, otro de los participantes.

Si bien las hermanas son super compinches, desde que ingresó no han vuelto a hablar, entonces Belu no sabe bien qué le pasa a Emily con esta nueva conquista. Sin embargo, por los años de contarse todo percibe qué es lo que siente.

lucius.jpg Belu Lucius arriesgó que su hermana Emily está con Martín Salwe en El hotel de los famosos porque le gusta, y no por estrategia.

¿La vez enamorada a Emily de Martín?”, le preguntó Estefi Berardi a Belu por WhatsApp, y compartió su respuesta en Mañanísima. “No sé si está enamorada, pero que le gusta, le gusta, sino no estaría con él”, contestó la influencer sobre cómo ve a su hermana junto al participante.

Martín Salwe ya había tenido un romance dentro del reality. El comenzó a salir con Silvina Luna, pero la participante fue eliminada y cuando entró Emily no dudó en comenzar algo con ella también.