El furibundo pedido de Nai Awada contra Emily Lucius por su bullying a Locho Loccisano en El hotel de los famosos

tw 1 Nai Awada.jpg El primero de los mensajes de Nai Awada contra Emiliy Lucius, por el bullying que le hace a Locho en El hotel de los famosos.

Así, la sobrina de Juliana Awada, quien ha denunciado bullying mediático tiempo atrás y ataques de pánico a causa de ello, disparó durísima desde Twitter arengando a que la influencer se quede sin marcar que la acompañen en su trabajo en redes: "Emily Luicius ojalá te quedes sin un put... canje por mala mini. Vengan a decirme 'es un reality', es un personaje LA VERG... Fíjense quiénes son sus 'ídolos' en serio. Ni un ataque de pánico los frena? Me sacó de quicio esto. Forros".

tw 2 Nai Awada.jpg Otro de los tuits de Nai Awada contra Emiliy Lucius.

Pero eso no fue todo. Porque al día siguiente al ver a Emily en el programa del martes descreyendo del mal momento de Locho de la noche anterior tras verlo festejar al ganar su equipo un juego y pasar por primera vez al equipo de huéspedes, Awada volvió sobre el tema citando las palabras de la participante . "Ayer se estaba muriendo, hoy está bárbaro... Cada minuto me da más odio Emily Lucius del ort...", tuiteó furiosa.

tw 3 Nai Awada.jpg El pedido de Nai Awada para que dejen de seguir en redes a Emiliy Lucius.

Y la remató pidiéndole a sus seguidores que le den unfollow a Emily Lucius en sus redes sociales: "Amaría saber qué caraj.. sabe hacer de su vida esta minita que tanto se cree bardeando a Lochi, no? Jajajaja pueden todos dejar de seguirla les ruego por Dios? Miren que no tengo enemigos, pero esta piba me saca FUERTE".

Locho Loccisano sufrió un ataque de pánico en El hotel de los famosos

Locho Loccisano, que vivió unos últimos días de convivencia muy tensos dentro del reality El hotel de los famosos, El Trece, sufrió un ataque de pánico y debió ser atendido de urgencia.

Fue durante el duelo de la H frente a Militta Bora, quien luego quedó eliminada del programa, el notero se sentó abruptamente en el piso y se mostró muy agitado. "¡Un médico!", gritaba Locho muy preocupado, cuando sentía que le faltaba el aire. “¿Qué te pasa, Locho? ¡Ayuden a Locho!”, advirtió el conductor El Chino Leunis al notar mal al participante.

locho 1.jpg Locho Loccisano sufrió una ataque de pánico tras ganar el juego de la H, en el que logró dejar fuera de competencia a Militta Bora.

Luego de unos instantes de mucha preocupación, el participante fue asistido por el resto de sus compañeros que lo calmaron y luego el personal médico.

Locho se quedó sin aire, como si estuviera atravesando un ataque de pánico. "Entró en pánico por un montón de cosas. Primero por el estrés y por la angustia que estoy teniendo últimamente", reconoció después el notero.