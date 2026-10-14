Noelia, novia del Roña Castro, reveló el gran sueño que estaban por cumplir: "Surgió de él"

Noelia Vigliarolo, novia de Jorge "Roña" Castro, habló en Intrusos (América Tv) en medio del profundo dolor por la muerte del exboxeador a los 59 años cuando se descompensó mientras se encontraba en un bingo de Morón.
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Noelia Vigliarolo, novia del Roña Castro, contó en Intrusos el paso que estaban por cumplir con el exboxeador a días de su muerte.
Noelia Vigliarolo, novia de Jorge "Roña" Castro, habló en Intrusos (América Tv) en medio del profundo dolor por la muerte del exboxeador a los 59 años cuando se descompensó mientras se encontraba en un bingo de Morón.
La panelista destacó el perfil solidario del exboxeador: "Siempre estaba para los demás y yo aprendí a ir a la par de él y acompañaro siempre que podía darle una mano, siempre fue solidario con todo el mundo".
Y contó cómo se enteró lo que había sucedido con el Roña Castro: "Yo me enteré por un amigo de él que me preguntó si era real lo que estaba pasando. Estaba en casa tomando un café esperándolo".
"Teníamos nuestras salidas pero él se controlaba, no llevaba una vida rara o loca. Desde que está conmigo estaba encarrilado", aseguró Noelia sobre el presente del exdeportista.
Y contó sobre el estado de salud de su pareja: "Yo lo conocí con su patología pero él se daba la insulina.Creo que fue algo de repente porque nosotros almorzamos ayer y me hubiese dicho si se sentía mal ".
"Siempre dejé todo de lado por él como él lo hizo por mí. No pude estar para ver lo que estaba pasando y eso me llena de dolor", reconoció sobre el fuerte amor que los unió.
Noelia Vigliarolo contó que con el Roña Castro tenían pensado comprometerse en el próximo Día de la Madre, idea que se le ocurrió al exboxeador.
"Este domingo me iba a hacer una propuesta de compromiso más formal. Me dijo por qué no aprovechamos que tu mamá va a la costa y pasamos el día de la madre allá y nos comprometemos. De él surgió. Y siempre que teníamos un tiempito nos íbamos a algún lado", indicó quebrada en llanto.
Y remarcó el gran presente que vivían juntos: "Todo marchaba bien, nuestras vidas caminaban un montón alejadas de un montón de problemas de antes para poder estar tranquilos. Más allá de que fue muy chistoso, él tenía ganas de estar tranquilo. Prefería un montón a veces quedarse en casa conmigo que andar jodiendo en otro lado".
Sobre la despedida al Roña, Noelia remarcó la distancia que mantiene con parte de la familia aunque indicó que estará presente como él hubiese querido.
"Se encargó la familia de él, a mí no me hicieron partícipe de nada y voy a ir a despedir a mi pareja como él hubiese querido. Con algunos de los hijos del Sur tengo relación y yo voy a despedir al amor de mi vida", concluyó.