Pepe Cibrián estrena un nuevo espectáculo en homenaje a sus padres y a su propia historia

El autor, actor y director teatral se mostró emocionado y feliz: "Es un espectáculo que hago en homenaje a mis padres, a mis abuelos, un poco a mí. Es reflejar mi historia y la de ellos para que inspiren a otros, jóvenes y no tan jóvenes, a vivir la suya, a que se animen a tomar riesgos y a hacer lo que les da la gana, sin joder la vida del otro. Una obra intimista y la más personal sin dudas de los que hice hasta ahora. Tendrá mucha emoción, risas y por supuesto, mucha música."

El espectáculo propone mostrar el detrás de escena, es decir, aquello que el espectador generalmente no ve. Un actor llegando a su camarín previo a un estreno, y mientras muestra como vive esos momentos previos a salir a escena, Pepe hará un recorrido por el arduo camino de la profesión: sus inicios, anécdotas de sus padres, cómo nació su vocación, la vida en el teatro, sus éxitos, sus fracasos, su emblemático recitado de “Marica” en el Senado, su lucha contra el cáncer, entre muchas otras cosas que lo convirtieron en el artista que es hoy. Por supuesto no faltará la música. Como no podía ser de otra manera, el referente máximo del teatro musical en Argentina, estará acompañado por un pianista: Daniel Pragier, ya que también deleitará a los espectadores con emblemáticas canciones que marcaron su excéntrica y apasionante vida.

"Pepe con Pepe" cuenta con el auspicio de Daniel Macón. Se podrá disfrutar los sábados a las 22.00 horas y domingos a las 20.00 horas en Timbre 4. Las entradas ya se encuentran a la venta y se pueden adquirir por www.alternativateatral.com