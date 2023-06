Polémica con L-Gante: fue detenido y realizaron un operativo en su casa

Embed

La periodista reveló que, en simultaneo, estarían realizando otro operativo en una segunda propiedad del artista: "El Dr. Cipolla me dice que están llevando adelante un segundo allanamiento en otro domicilio de L-Gante".

Peñoñori anticipó cuál sería la causa que derivó en la detención del referente de la cumbia 420. "Le pregunté a Cipolla la carátula, no me confirma, pero lo que me dicen es que tendría que ver con privación ilegitima de la libertad", añadió.

Más tarde, se supo que la Policía bonaerense tenía la orden de realizar cuatro allanamientos. Hasta el momento, se sabe que los allanamientos fueron en Carlos Keen, el Barrio Bicentenario de General Rodríguez, y en el country Banco Provincia, ubicado en Francisco Álvarez.

El origen de todo es una denuncia que ocurrió en mayo de este año, a la salida del boliche. En esa oportunidad, L-Gante tuvo un entrecruce con un grupo de jóvenes con los que tenía algún tipo de enfrentamiento. De acuerdo a la denuncia, se los habría llevado amenazado a punta de pistola.

El músico se encuentra acusado de "Privación ilegítima de la libertad agravada por uso de armas de fuego y amenazas simples". En los procedimientos interviene la UFI 9 de General Rodríguez.

El duro enfrentamiento entre L-Gante y su mamá, Claudia Valenzuela, ¿por culpa de Wanda Nara?

Hace unas semanas en A la tarde (América TV), el periodista Diego Esteves comentó que el vínculo entre L-Gante y su mamá, Claudia Valenzuela, se tensó y todas las miradas apuntan a Wanda Nara, que tiene una relación cercana con el artista.

"Hay una interna feroz. Todo ocurrió en los premios Carlos Gardel, donde L-Gante fue con su mamá, Claudia, y Wanda", comenzó diciendo el panelista.

El motivo del conflicto sería la ubicación que en ese evento le dieron a la mamá del cantante. "Le dieron un lugar poco grato. La mandaron al fondo. La pregunta que nace es: ¿por qué?", señaló Esteves.

"Una de las versiones que Wanda Nara fue con un asistente. Y ese asistente le dijo a alguien del entorno de L-Gante: 'Wanda dio la orden que de Claudia no se le acerque a ella'", agregó.

Al finalizar, el panelista indicó que la conductora de MasterChef no tiene buena onda con la mamá del referente de la cumbia 420 desde hace tiempo. "Recordemos que Claudia siempre estuvo del lado de Tamara Báez, que no quiere para nada a Wanda", sentenció.