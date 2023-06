 Picante reacción de Tamara Báez luego de que L-Gante se mostrara con una mujer en la cama

Fue entonces que Tamara optó por reírse al leer ese comentario: “jajajaja, no seas así, jajajajaja”, respondió, dejando en claro que lo que haga su ex con su vida amorosa ya no es algo que le interese.

Tamara Báez

Tamara Báez ya olvidó por completo a L-Gante y presentó novio nuevo tras una significativa señal

A ocho meses de su separación de L-Gante, el papá de su hija Jamaica, y tras varias idas y vueltas entre ellos, Tamara Báez decidió dar vuelta la página y abrir un nuevo capítulo amoroso en su vida.

Es así que en las últimas horas, con una contundente imagen abrazada y besándose con un joven, Tami presentó a su actual pareja. Se trata de Gonzalo Escudero, el joven futbolista de 26 años con el que Báez se mostró desde sus Instagram Stories a quien arrobó y le sumó un corazón para que el mundo se entere que no está sola.

Pero eso no fue todo. Porque además de ostentar su nuevo presente sentimental, Tamara compartió por la misma vía el significado de la hora espejo 05.05 y no dudó en relacionarlo con su nueva historia amorosa.

"La 05.05 es, oficialmente, la hora del amor. Si la ves continuamente en tu reloj es muy probable que el universo te esté avisando de que hay alguien que está locamente enamorado de ti. Es probable que, al menos por ahora, esté ocultando sus sentimientos", explica la frase de la que se hizo eco la ex de L-Gante para confirmar su nuevo estado.