Quién era Gustavo Martínez y cómo llegó a ser el tutor de los hijos de Ricardo Fort

“Siempre lo cuidó. Tenía una palabra para ubicarlo cuando se iba o traerlo a la realidad. Él conocía al Ricardo real, previo a ser tan famoso. Y cuando de repente en medio del alboroto Gustavo decía algo, todos se callaban porque siempre fue una persona muy coherente”, dijo en una entrevista Ayelén Fernández, la última jefa de prensa de Fort.

Gustavo Martínez lo acompañó en sus últimos días, en los difíciles momentos que atravesó en el hospital y fue el último que le sostuvo la mano antes de morir. Fue además, quien le contó la noticia de la muerte a sus hijos, que en ese momento tenían apenas 9 años.

La relación afectiva entre ambos duró casi 4 años y nunca logró componerse de esta pérdida. No solo fue la pareja, si no que se volvió en su confidente, estaba junto al empresario todos los días a todas horas. En todas las notas lo recordaba y expresaba todo lo que lo quería. Se habían conocido por amigos en común en un café, Gustavo recordaba que Fort quedó sorprendido cuando él invitó lo que habían consumido y no lo dejó pagar. Gustavo estaba deprimido y dicen que su comportamiento cambió mucho en los últimos días, sobre todo porque los mellizos iban a cumplir 18 años y pensaban en viajar a Miami para instalarse a vivir allá.

"Cuando vos manejás un círculo grande, siempre hay un pelotudo que te llena la cabeza. Muchos no me querían, no todos. Hacían pelotudeces para romper el vínculo que tenía Ricardo con Gustavo porque Gustavo era una patada en el culo para ellos. Había personas que estaban cerca de Ricardo que no querían que yo estuviera al lado de él y Ricardo lo sabía", dijo Gustavo sobre el círculo íntimo en el que se manejaban con Ricardo.

Decidió arrojarse por la ventana del piso 21: el departamento en el que vivió con Ricardo y que desde hace 8 años vive solo con los hijos del chocolatero.

En una entrevista, Martita recordó el vínculo que tenían: “No sabia qué decir hoy, ya que me pone incómoda hablar de mi papa. Entonces pensé en compartir el primer recuerdo del que tengo registro: las caminatas de mi papa y Gustavo llevándome en cochecito, recorriendo las calles y la rambla de Miami (la primera ciudad donde vivimos), algo bien alegre de él”.

“Al día de hoy no puedo cerrar el capítulo de Ricardo. Todos me dicen que ya no está, que se fue pero yo no lo supero. Cada dos semanas voy a verlo”, dijo Gustavo hace unos años, confesado que siempre lo extrañaba y lo tenía presente, incluso nunca rehízo su vida.

Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort y tutor de los hijos del empresario, murió este miércoles tras caer desde un piso 21 en el departamento donde residía en Belgrano.

Policía Científica analiza las causas del fallecimiento que se produjo esta madrugada, a las 4. Martínez se encontraba a cargo de Felipe y Marta, los hijos del empresario y figura mediática.

Según trascendió, el hombre cayó en el patio delantero del edificio. Fuentes de la investigación se encontraban recabando testimonios de los vecinos que viven en los pisos 20 y 22, junto con el de Eduardo Fort (hermano de Ricardo) que fue el primero en llegar al lugar.

Desde el entorno familiar, extraoficialmente, se dio a conocer que Martínez se encontraba bajo un cuadro de depresión. Recientemente Felipe, el hijo de Fort, anunció sus planes de radicarse en Miami. Esta noticia, al parecer, lo habría golpeado anímicamente.

Hasta el momento, aún no hay precisiones acerca de si la muerte de Martínez se trató de un accidente o un suicidio.