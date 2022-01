Felipe Fort anunció que se va del país

“¿Ese penthouse es tuyo ya?", le preguntó uno de sus seguidores y Felipe respondió: "No, no es mío todavía. Fui a verlo nada más. Es una manera de visualizar lo que quiero en un futuro no tan lejano. Me lo pongo como meta, quiero trabajar para llegar a esto y más".

"¿Tenés pensado algún proyecto para este año?", fue otra de las consultas que le hicieron al heredero de Fort, que contestó: "Me vengo a vivir a Miami para trabajar acá".

Miami es la ciudad preferida de su padre Ricardo Fort. El empresario chocolatero viajaba de Miami a Buenos Aires permanentemente y hasta hizo un reality de sus días en esa ciudad de Estados Unidos. Por ahora no se sabe si Martita, su melliza, se irá con él.

fort.jpg

Martita Fort se cruzó a Daniel Osvaldo en Miami y lo fulminó

Marta Fort se cruzó a Daniel Osvaldo en Miami, Estados Unidos, y reveló que el ex futbolista “se le pegó” y por ese motivo comenzaron a circular rumores de un posible affaire entre ambos.

Sin embargo, la hija de Ricardo Fort no dudó en negarlo y hasta ningunear al ex futbolista que supo ser el novio de Gianinna Maradona durante unos meses. Daniel Osvaldo estuvo de boliche en boliche en Miami y se cruzó con Marta Fort y se puso algo pesado.

“Él se acercó a la mesa de Marta y le empezó a hablar. Marta lo trataba bien, pero lo miraba como diciendo 'no tengo interés en conocer a este tipo. No sé quién es'", contó Guido Záffora.

“Se me pegó en el boliche. Me miraba, pero yo no sé quién es el viejo ese" dijo la joven de 17 años que vio al treintañero como un hombre mayor.

“‘Yo estaba con mis amigos disfrutando. Fui al boliche para otra cosa. Acá estoy de vacaciones’, dijo la joven”, señaló la hija del Comandante.