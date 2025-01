Quién es el nuevo novio de Fátima Florez tras separarse de Javier Milei

"Voy a confirmar la relación de Fátima Florez y el director musical Fernando Vázquez", precisó Guido Záffora en el programa Intrusos, América Tv.

"Están juntos desde diciembre, en las Vegas empezaron la relación. Habla perfecto inglés y ahí estaban todo el tiempo juntos", agregó sobre cómo nació la relación sentimental.

"Él se hacía cargo de las cosas que manejaba Norberto (Marcos, ex de Fátima). Fernando estaba en la banda de Cristian Castro y ahí se lo presentan a Norberto", amplió el panelista sobre cómo fue el primer acercamiento laboral entre Fernando y quien entonces era la pareja de Fátima, vínculo que terminó a principios de 2023.

"Lo deslumbró el trabajo con Fátima y desde ese vínculo se enamoraron. Es muy buena gente", aseguró Guido, quien a raíz de la noticia del escándalo en el control vehicular alertó: "Tuvo varios episodios de choques con alcoholemia positivo".

Y dio un dato picante sobre el pasado reciente con Florez: "El tema es que antes que nazca el amor hablaba bastante mal de Fátima porque decía que se dejaba llevar mucho por Norberto".

Fátima Florez rompió el silencio y dio su versión sobre el escándalo en Córdoba

Este miércoles Fátima Florez protagonizó un escandaloso episodio en la autopista de Córdoba cuando el auto en el que viajaba fue detenido por un control de alcoholemia y el chofer finalmente dio positivo.

En medio de la polémica por las versiones que trascendieron donde aseguraban que la actriz se habría negado a la retención del auto furiosa, Fátima se comunicó con A la Tarde, América Tv, y aclaró lo que ocurrió.

"Creo que se armó un revuelo de algo que no fue. Como saben que estoy trabajando mucho y a veces se me olvida comer porque estoy a full. Me fui hasta Córdoba a buscar un instrumento y cuando volvíamos, nos paró la policía. Yo venía de acompañante y a la persona que conducía le dio 0,75, que obviamente no está permitido”, relató.

En cuanto al estado del conductor, aseguró: “Yo desconocía que él había tomado. Imagínate no me voy a subir a un auto si la persona no está en condiciones, no voy a poner en riesgo mi vida. Nos paran, le sale este tema y de ahí estuvimos como dos o tres horas. Hacía frío, estaba muy cansada, sin comer y de pronto me bajó la presión".

Por otro lado, negó un maltrato hacia los policías y haberse tirado al costado de la ruta. "Los policías estaban haciendo su trabajo y yo respeto eso, somos todos laburantes y cada uno en lo suyo", sostuvo.

Y aclaró: "Llamaron a la ambulancia porque me vieron pálida. Se habrán asustado, me desvanecí porque me bajó mucho la presión. Las piernas se me "aflojaron y estaban los autos pasando por al lado. No daba más”.