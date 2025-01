Fátima Florez rompió el silencio y dio su versión sobre el escándalo en Córdoba

"Creo que se armó un revuelo de algo que no fue. Como saben que estoy trabajando mucho y a veces se me olvida comer porque estoy a full. Me fui hasta Córdoba a buscar un instrumento y cuando volvíamos, nos paró la policía. Yo venía de acompañante y a la persona que conducía le dio 0,75, que obviamente no está permitido”, relató.

En cuanto al estado del conductor, aseguró: “Yo desconocía que él había tomado. Imagínate no me voy a subir a un auto si la persona no está en condiciones, no voy a poner en riesgo mi vida. Nos paran, le sale este tema y de ahí estuvimos como dos o tres horas. Hacía frío, estaba muy cansada, sin comer y de pronto me bajó la presión".

Por otro lado, negó un maltrato hacia los policías y haberse tirado al costado de la ruta. "Los policías estaban haciendo su trabajo y yo respeto eso, somos todos laburantes y cada uno en lo suyo", sostuvo.

Y aclaró: "Llamaron a la ambulancia porque me vieron pálida. Se habrán asustado, me desvanecí porque me bajó mucho la presión. Las piernas se me aflojaron y estaban los autos pasando por al lado. No daba más”.

Fátima Florez y los picantes palitos a Yuyito González tras su debut en Carlos Paz: "Ella se..."

Arrancó la temporada en Villa Carlos Paz y Fátima Florez debutó a sala llena en el Teatro Luxor con su renovado espectáculo 100% Fátima donde lanzó un comentario apuntado a Yuyito González, actual pareja del presidente Javier Milei.

Una vez terminado el estreno, la humorista se refirió a cómo vivió la primera función del verano del 26 de diciembre y lanzó un palito contra la actual pareja de su ex.

"Como directora artística mis ojos están en todo: luces, sonido, vestuarios, coreografías, guiones, soy una obsesiva del trabajo", precisó Fátima Florez.

"Con Marcelo (Polino) tenemos mucha confianza. Tenemos esta libertad que me puede preguntar y hablar de lo que sea. Salieron cosas", lanzó entre risas sobre el comentario que hizo sobre el escenario dirigido sutilmente a Yuyito.

"Se lo dejamos a otras no... Nosotros vamos con talento o no? Y de paso mostramos un poquito la cola en Instagram", tiró desde el escenario Fátima Florez.

Sobre esto, la actriz admitió en charla con Pablo Layus: "Es como una editorial que hacemos con humor con Marcelo y la gente disfruta eso. Somos gente que está con la actualidad, estamos en verano y la gente se pone bikinis".

"Ella se bambolea...", concluyó bien picante simulando movimientos que hizo Yuyito González.