La tajante actitud de Paula Chaves ante la separación de Zaira Nara y Facundo Pieres

En tanto, Paula Chaves habló de la gran amistad que tiene con Lizy Tagliani, con quien contó que se intecambia mensajes constantemente, y reconoció lo mal que la pasó la humorista tras lo dicho por Viviana Canosa, tema que sigue su curso en la Justicia.

"La amo a Lizy. Por suerte ya pasó todo eso y ojalá se vaya calmando todo de a poco. Lógico (que la pasó muy mal), no fue gratis todo eso, creo que a cualquiera le hubiese afectado", reconoció Paula, quien afirmó que nunca estuvo al tanto de una propuesta de Telefe para conductir La Peña de Morfi.

Cabe recordar que Paula Chaves y Zaira Nara tuvieron una amistad que se vio afectada hace un largo tiempo por la relación que comenzó la hermana de Wanda con Facundo Pieres, quien fue novio de Paula muchos años antes. Desde ese entonces, la relación casi de familia que tenían se enfrió por completo y la distancia entre las dos fue inevitable.

"Hoy no hay relación, me duele y es un tema muy delicado que lo mantengo en la intimidad. Ya hablé mucho de mi parte y ya no tengo nada más que agregar. No quiero hablar más de un tema que me duele mucho y hay cosas que para mí se guardan en la intimidad", reconocía con mucho dolor Zaira Nara a Intrusos en el verano sobre el final de su amistad con Paula Chaves.

La palabra de Zaira Nara tras su separación de Facundo Pieres

El pasado 15 de abril, Pepe Ochoa y Santiago Riva Roy revelaron en Bondi Live que Zaira Nara y Facundo Pieres se separaron luego de dos años de noviazgo y varias idas y vueltas en la pareja.

“Separados, primicia de El ejército de la mañana que trajo Santiago Riva Roy, están separados Zaira Nara y Facundo Pieres. Separados por proyectos distintos. Según lo que está contando Santi acá, la distancia mató la relación”, contó Ochoa.

Lo cierto es que apenas salieron estos rumores de final de romance, la modelo se refirió al tema y dio a entender cuál es su actual estado sentimental.

“La verdad... No sé, no estoy en un momento como para hablar de mi vida privada, pero estoy bien”, confió sincera la hermana de Wanda Nara cuando le consultaron en el programa de streaming Rumis si seguía en pareja con Facundo Pieres, con quien comenzó a salir en el verano 2023 a los meses que ella se separó de Jakob von Plessen, padre de sus dos hijos, Malaika y Viggo.