Murió Elsa, la mamá de Nancy Dupláa: el desgarrador dolor de la actriz

Con un perfil reservado, Elsa —esposa de Julio y madre de Nancy y Quique— solo se mostró públicamente en ocasiones especiales. Una de ellas fue en 2017, cuando su marido recibió un homenaje como Personalidad Destacada de la Cultura de Buenos Aires.

Por aquel entonces la ceremonia se llevó a cabo en el Salón Eva Perón de la Legislatura porteña y Julio lo celebró junto a toda su familia: desde sus nietos Luca, María, Magdalena y Morena; su esposa, sus hijos y su yerno, Pablo Echarri. “Hasta el día de hoy estuvo a té de tilo. Es que yo, que lo conozco, sé cómo disfrutó de todo esto. ¡Fue mucha emoción! Se la merece, porque Julio realmente es un militante del tango”, confió Elsa por aquel entonces durante el encuentro.

Nancy Dupláa y familia - reconocimiento de su papá en la Legislatura porteña.jpg

Así Elsa Quatrocchi recordaba la infancia de su hija Nancy Dupláa en Sábado Bus

En tanto, Elsa dejó de lado su anonimato por un rato a fines de los '90 cuando su hija Nancy Dupláa visitó Sábado Bus, el famoso programa que Nicolás Repetto supo conducir durante varias temporadas en la pantalla de Telefe. Allí, la señora brindó un tierno testimonio sobre su hija.

“Cuando nació, empecé a llorar como una loca y no paré de llorar en todo el tiempo, porque fue la emoción más grande de mi vida”, aseguraba Elsa Quatrocchi y recordó que su hija “en el colegio era muy buena y desde el jardín ya llevaba un liderazgo. En el primario ni hablar". "¿Y en el secundario? Bueno, hasta llegó a pelearse con una monja”, recordó risueña.

Embed

“Mi idea era que hiciera una carrera universitaria para darme el gusto. Ingresa a arquitectura, hace diseño gráfico, pero empezó a la vez a estudiar teatro y cuando vi la primera muestra que hizo, La casa de Bernarda Alba, lloré a moco tendido y le pedí disculpas por obligarla a hacer algo que no le gustaba”, confió por entonces la mamá de la actriz sobre sus primeros pasos en el mundo artístico donde quedó claro que la actuación era su más fuerte vocación.

En aquel momento, Nancy estaba en pareja con el periodista Matías Martin con quien tuvo a su primer hijo, Luca. Por aquel entonces, Elsa confió cómo reaccionó ante la noticia aquel domingo cuando en una larga mesa su hija anunció que sería mamá. "Me dijo ‘estoy embarazada’ y me puse a llorar como una loca, no podía parar. Me la imagino como una excelente madraza. Porque Nancy, en este último tiempo, experimentó un cambio importantísimo. Maduró y la ves de otra forma. Ya es mamá”, concluyó.