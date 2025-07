El nuevo y contundente pedido que Francesca e Isabella le hicieron a Wanda Nara para volver con Mauro Icardi

Y si bien aseguró que "él les dijo que no las podía pasar a buscar", señaló que "las llevó Wanda a la casa de los sueños", y fiel a su estilo lanzó sin filtro: "Medio jodido Maurito. Mañana se va a Turquía".

En tanto, en un tercer posteo, sumó que "todo esto lo tuvo que arreglar anoche el Ministerio Público Tutelar".

A partir de allí, Latorre aclaró diversas cuestiones. "Algunos detalles porque están diciendo cosas que no son. Las niñas no hablaron con la Licenciada Mattera anoche. La que habló fue Wandu, porque las chicas quedaron mal por la despedida. Y Mattera arregló todo con las abogadas y el Juez", explicó y aclaró que "la reunión de las nenas con Mattera es el lunes".

Qué hizo Wanda Nara ante el pedido de sus hijas para compartir con Mauro Icardi un día más antes de su partida

"Wanda llamó a Mattera por la despedida. Mattera llamó a las abogadas de Mauro y al defensor de menores, y ellos arreglaron que las chicas vayan a la despedida", detalló entonces Yanina Latorre sobre el contundente pedido de Francesca e Isabella y remarcó que sobre esta situación hay dos versiones dando vueltas.

"Hay dos versiones. Una, que Mauro se negó a buscarlas y por eso las llevó Wanda; dos, Mauro dice que él no se negó... que fue Wanda la que se ofreció a llevarlas porque iba a ver la obra de su casa", lanzó sin tomar partido por ninguna de las dos posibilidades.

Pero eso no fue todo. Porque minutos después, Yanina sumó un dato más que picante en la feroz batalla que mantiene Mauro Icardi con Wanda Nara: "Me avisan de la juguetería de Nordelta que esta mañana estuvieron Wanda y las niñas comprando los mismos juguetes que les compró Mauro. Parece que él no dejó que se los lleven. Todo locos".

Por último, sobre una imagen exclusiva que probablemente el lunes comparta en su programa Sálvese Quien Pueda (América TV), Yanina Latorre concluyó con las novedades del caso mostrando cómo llegaban Francesca e Isabella a la casa de su papá este sábado por la tarde "al asado de despedida", y aclaró que las chicas "fueron dejadas en la guardia" y que "las recogió el empleado de Mauro", tal como puede apreciarse en la fotografía.