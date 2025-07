Las fotos del deplorable estado del departamento de Mariana Nannis en Miami: "Detonado"

A lo que Yanina Latorre amplió con más datos: "Ese era el colchón donde dormía. Se fue destrozando, no lo mantuvo. Esa es la bolsa de Victoria Secret que dejó".

Y puso en contexto de la fecha en que fueron tomadas las imágenes desde el interior del departamento: "Esto fue en el año que la filmaron en el Sawgrass. Ahora está en España y no puede salir porque está ilegal, no tiene los papeles, ella nunca sacó el pasaporte".

"No tiene amigos, no tiene familia, no tiene relación con nadie", señaló la panelista sobre el solitario presente de Mariana Nannis, quien además se encuentra en guerra con su hijo Alex Caniggia y su novia Melody Luz, luego de que se confirmó la reconciliación entre ellos y se conoció de una feroz interna familiar.

La durísima respuesta de Yanina Latorre a Mariana Nannis: "Engendro"

Tras las fuertes declaraciones de Mariana Nannis en Bondi Live, donde la trató de "envidiosa", se metió con la carrera futbolística de su marido Diego Latorre y adelantó que le iba a hacer juicio, Yanina Latorre recogió el guante y le respondió con todo desde su programa.

"Sos tan vacía, tenés tan poca vida, tan poco contenido, que lo único que sabés hablar es de plata, cuando tuviste dos pesos, y ahora que te falta no podés hablar de nada, o de la parte física de la gente", comenzó la conductora de Sálvese Quien Pueda (América Tv) su picante respuesta a la mediática tras su fuerte ataque.

"Sos un engendro asqueroso pero no físico como persona. Sos sola. En tu vida no pudiste hacer nada, más que un par de notitas riéndote de la gente pobre y humilde y mofándote de la plata que ganaba tu marido", continuó la conductora.

"¿Qué envidia te voy a tener, ma? Tengo una familia hermosa. Tengo un marido, dos hijos, vivimos todos juntos, no nos peleamos, no los expongo, no la trato de gorda ni de flaca a mi hija. No los exploté para ir a laburar, como hiciste vos cuando los trajiste al Bailando para que te mantengan", siguió en llamas Yanina Latorre.

"Asumilo, Mariana, no servís para nada. No sos nada. Sos la exmujer de Caniggia, un crack del fútbol. A mi marido ni lo voy a defender, es un crack del fútbol igual que el tuyo. Te invito a conocer su carrera y sobre todo la trayectoria que tuvo en Boca. No te metas con mi marido, pedazo de inútil. En tu puta vida laburaste ni ganaste un sueldo", cerró la animadora.