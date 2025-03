Robaron las escrituras de las propiedades de Antonio Gasalla y comenzaron las dudas sobre su herencia

Luego, puntualizó en los documentos y explicó: “Lo único que suscribió Antonio fue porque alguien le sustrajo las dos escrituras. Él me llamó y me dijo que le estaban faltando las escrituras de su casa. Ahí pedimos los duplicados de las escrituras”.

De todas formas, Pierri explicó que el robo de escrituras no era precisamente un delito, pero que si el documento podía servir para falsificar una firma o realizar el pedido de un préstamo.

“Justamente ayer, cuando se retiraba el productor de mi estudio, se acercó una persona que nos comentó quién podía haber sido esa persona que se llevó aquellas escrituras", aseguró dejando en claro que tomarán acciones ante la Justicia.

La guerra por la herencia de Gasalla: el abogado de la familia confirmó cuánto dinero tenía el actor

La muerte de Antonio Gasalla a los 84 años tras sufrir hace años de demencia senil progresiva y tras ese triste episodio se abrió una batalla en la familia por la herencia del capocómico.

Mario Raskovsky, abogado de la familia de Gasalla, remarcó la unión que existió siempre entre el actor y sus familiares más cercanos.

"Los últimos cinco años empieza a manifestar una enfermedad mental mucho más notoria. Todas las personas sabían cuál era el estado de salud de Antonio. Tenía una familia muy reducida, su hermano Carlos y sus sobrinos. Carlos se muda con él a pesar de vivir muy cerca y transitan toda la pandemia", destacó el letrado.

"Había movimientos de gente que no eran habitual en él. Esta mujer no dejaba ingresar a los familiares, se había instalado en el domicilio, fueron pocos meses pero muy intensos", remarcó sobre la sospecha a una mujer que se acercó a Antonio Gasalla años atrás cuando estaba muy enfermo.

Raskovsky, en tanto, confirmó el patrimonio con el que contaba el artista, según la Justicia: "Cuando se constata judicialmente el único patrimonio en dinero de Antonio era de 500 mil pesos, que se cautelaron, es lo único que había".

Y dejó en claro: "No hay una disputa interna ni una gran fortuna por repartir. La familia respondía a las necesidades de Antonio. Él fallece con cobrando una jubilación mínima y una pensión de la Asociación Argentina de Actores. En la cuenta bancaria los fondos eran muy escasos y en dinero en efectivo había 500 mil pesos".

"Carlos Gasalla le revocó el poder que tenía Miguel Ángel Pierri (ex abogado de Gasalla) cuando antes le habían advertido de cosas cotidianas y colaborar con ciertos pagos que no hizo. Son obligaciones que terminó atendiendo Carlos. Incluso se hizo cargo de un juicio de una ex empleada de Antonio por dinero que se le adeudaba, que nunca se le pagó", comentó el letrado.