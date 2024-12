Sabrina Rojas recordó su desconocida anécdota con Luis Miguel: "¡Telo!"

Luego de reírse por lo que decían sus compañeros, Sabrina Rojas comentó: “Empiezan a mezclar todo, el telo y Luis Miguel. Pero no, ¡ojalá hubiese ido a un telo con Luis Miguel!”.

“¿Vos te pensas que si yo hubiera ido a un telo con Luis Miguel no lo hubiera contado en todo este tiempo? Hubiese salido gritándolo. ¡Olvidate!”, agregó con picardía.

Y ahí ya más seria detalló cómo había sido su encuentro con el famoso cantante hace un tiempo: “Mi anécdota con Luis Miguel es que yo estaba en un restaurante, Buenos Aires News, y él estaba comiendo abajo. Entonces, me dijeron ‘¿Querés bajar a saludarlo?’ Yo no era conocida”.

“Tenía una amiga quema coco, que me decía ‘no, vas a quedar como un gato’. Yo quería bajar, pero al mismo tiempo decía ‘no, tenés razón’. Y no fui”, comentó resignada.

Y cerró el divertido recuerdo contando que no pasó nada con el artista: “Es la no anécdota con Luis Miguel. Ella, ¡siempre triunfando! Hoy sabés cómo iba. Quede como quede, que piensen lo que quieran”.

sabrina rojas.jpg

Sabrina Rojas reveló un duro dato sobre Luciano Castro que afectará a Griselda Siciliani

De un tiempo a esta parte, Sabrina Rojas se cansó de las cambiantes actitudes de su expareja, Luciano Castro, quien hoy está de novio con Griselda Siciliani, pero que a su vez la conductora de Pasó en América, América Tv, dio a entender que la actriz fue amante de su marido cuando ella estaba embarazada de uno de sus dos hijos junto al ex Jugate Conmigo.

En una entrevista con Desayuno Americano y analizada luego por Intrusos, ambos ciclos del canal de Palermo, Rojas fue letal tanto con Siciliani como con Luciano Castro.

En primer lugar, sobre las irónicas reacciones de Griselda sobre sus dichos, Sabrina fue más que clara al admitir que sabe que es "una mina que tiene humor", si bien disparó fuerte sobre su proceder, al deslizar que "cada uno tiene sus principios", y recordó picante que "hay personas que dicen 'no hablo de mi vida privada' pero después contás que fuiste seis años amante... Son maneras. Tal vez para ella es su normalidad".

Y tras lamentarse al asegurar que a veces tiene ganas "de no ser familia de Luciano", Sabrina Rojas aseguró que su ex no cambiará su personalidad. Al tiempo que disparó molesta:"Igual debería encargarse un poco más de cosas más importantes que pasear tanto con su novia, por ejemplo sus hijos".