La insólita justificación que dio Sandra Priore cuando le consultaron por qué escupía la comida en Gran Hermano

Sandra GH 2.jpg

“Terrible. Inevitablemente, me he mandado un montón de cosas, todo fue sin darme cuenta. Son cosas que puedo hacer en mi casa y uno no las piensa y que son importantes. Pido disculpas. Indudablemente, se ven y no están buenas, pero jamás quise hacer una maldad o que a alguien le pase algo", argumentó.

Cabe señalar que Sandra salió del juego en medio de rumores de fraude, dado que en las redes sociales diferentes encuestas daban como eliminada a Selva. Pero el público decidió que la participante de La Plata saliese de la casa con un 52.4% de los votos, mientras que Selva sólo obtuvo un 47.6% de votos en la placa negativa.

Sandra GH 1.jpg

Rating del lunes: cuánto midió la gala de Gran Hermano con la eliminación de Sandra

El lunes 2 de junio, la gala de Gran Hermano 2024, en la que Sandra fue eliminada de la casa más famosa del país, fue lo más visto del día.

El reality conducido por Santiago del Moro en la pantalla de Telefe obtuvo 15.5 puntos de promedio. Fue lo más visto del día y subió con respecto al domingo.

En El Trece, lo mejor pasó por Ahora Caigo con 5.5 puntos de promedio. En América TV, LAM se mantiene como lo mejor del canal con 4.3 puntos y le gana a Bendita que en El Nueve registró 3.4 puntos.

Sandra de Gran Hermano

Los 5 programas más vistos del lunes

-Gran Hermano, la gala 1: 15.5

-Gran Hermano, Espiando la casa: 14.1

-Gran Hermano, la gala 2: 11.1

-Telefe Noticias: 8.9

-Pasión Prohibida: 7.9

¿Qué canal ganó el día?

dario barassi.png

Telefe quedó al frente con 8.7. El Trece con 4.1. América TV 2.7. El Nueve 2.4. TVP 0.2. Net TV 0.2 y Bravo TV 0.1.