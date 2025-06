El repudiable comentario transfóbico de Andrea contra Luciana de Gran Hermano: "Denunciable"

“Esta muda me tuvo afuera 3 meses y no tuvo los ovarios; cierto que no tiene ovarios, los huevos de decirme en la cara lo que pensaba de mí”, escribió Lázaro en la publicación que generó revuelo.

Y ante la repuesta de una usuaria que dijo que esos dichos pueden ser denunciables, Lázaro retrucó picante: “¿Qué vas a denunciar? ¿Que Luciana no tiene ovarios? Ja”.

El posteo fue replicado en las redes y el comentario de Lázaro generó gran indignación en los seguidores del reality. "Un veneno la vieja anabólico", la cruzó otra persona.

Y Andrea volvió a atacar a Luciana Martínez con otro comentario muy polémico: "Pero tengo vagina Jaja Digan lo que digan y para desgracia de muchos. Ella no puede decir lo mismo".

La cuenta de Andrea en la red social terminó siendo cerrada aunque se desconoce si fue por estos comentarios en particular contra Luciana.

Tremendo momento: Andrea largó toda su bronca y cruzó con todo a Tato en Gran Hermano

Andrea Lázaro y Santiago Tato Algorta mantuvieron un picante ida y vuelta a la vista de todos en Gran Hermano (Telefe).

El mismo se dio durante una dinámica del grupo en la que los jugadores debían pasarse un dado que contenía frases provocadoras y Luz le tiró el dado a Andrea, quien largó todo y se terminó cruzando fuerte con Luciana y Tato.

La morocha tomó la palabra y confesó: "Sentí cosas que no me gustaban cuando vivía acá. Me preguntó si era trans (por Luz Tito) y está todo bien que me lo pregunte pero no era el momento porque llevábamos dos días. Y si yo lo era no tenía ganas de decirte, a partir de ahí no tenía ganas de remontar".

Luciana Martínez intervino en la charla grupal en el living y cuestionó esa posición: "A mí me dijeron un montón de cosas igual y sin embargo vuelvo distinta y no me la agarro con los chicos".

Luego, Andrea apuntó directamente contra Tato: "Con Santi tengo otro tema porque creía que sí conectaba y antes de hablarlo conmigo lo habló en el confesionario y a mí me pareció falta de códigos. Tenía otra imagen de él y lamento mucho haberme encontrado con esta, que no me gusta".

"Es contradictorio que querías que te lo diga y cuando te lo digo no te lo tomas bien", se defendió el participante ante la furia de su compañera.

Y luego ella terminó cruzando a Luciana por meterse en la charla al ver que quiso decir algo y luego se calló: "Tenes mucha boquita para hablar pero estuviste cinco meses acá cerrando el or.. y a mí me la picas".