Se supo cómo Wanda Nara logró bajar los 10 kilos que subió para protagonizar su película

El dato ya había sido revelado por la propia Wanda, quien días atrás respondió preguntas de sus seguidores mediante sus historias de Instagram. Allí contó que tuvo que aumentar 10 kilos para interpretar a Lucía y acompañó la confesión con una fotografía del making of de la película. “Me preparé mucho”, había escrito sobre la imagen.

A partir de esa información, Mariano de la Canal explicó que la modificación de su cuerpo estuvo relacionada con las características del personaje que debía interpretar. “Lo hizo, dijo ella, para hacer un papel como de mamá”, señaló.

Por su parte, Laura Ubfal también habló del look que presenta Wanda en la película y destacó el trabajo realizado para construir la imagen de Lucía. “Tiene que ver con que tiene que dar, viste, una señora de 40 años. Es muy lindo el vestuario, está muy bien, lo que está lookeada”, comentó la periodista.

Pero la verdadera sorpresa llegó después, cuando De la Canal aseguró que la mayor de las Nara ya recuperó su figura luego del aumento de peso que realizó para el rodaje.“Wanda ya bajó esos 10 kilos”, afirmó contundente. Luego agregó: “Se puede ver en las stories. Ahí está impecable. Wanda ahora está divina. Todo lo que hizo, ella lo quiere, lo consigue. Siempre está divina, flaca, la cinturita de avispa, no se puede creer”.

En ese sentido, el fan de la mediática reveló cuál habría sido la dieta que siguió para bajar nuevamente de peso. “Hizo la dieta de las Kardashian. Es una dieta que sale muy cara”, contó De la Canal en vivo.

Como si fuera poco, el panelista cerró con otra inesperada revelación sobre el futuro profesional de Wanda. Según contó, la empresaria ya habría recibido una nueva propuesta cinematográfica para analizar.

“Le llegó otro papel a Wanda, ahora le trajeron otra película para que vaya leyendo. Porque esta gente la quiere de nuevo y no lo puedo develar yo, amores. Que lo devele ella”, concluyó, dejando abierta la incógnita sobre el próximo proyecto que podría protagonizar la mediática.

De qué manera Wanda Nara volvió a pegarle a la China Suárez en MasterChef Celebrity

Wanda Nara volvió a dejar una frase picante en MasterChef Celebrity (Telefe) y, aunque la situación no la tenía como protagonista directa, la China Suárez quedó nuevamente en el centro de la escena.

Todo sucedió este miércoles cuando China Ansa y Rocío Robles se presentaron frente al jurado para mostrar el plato que habían realizado juntas. Durante la devolución, Wanda quiso saber con cuál de sus compañeras había disfrutado más compartir la tarea, entre la Negra Vernaci y Robles.

La conductora decidió llevar la pregunta un poco más lejos y planteó un hipotético escenario con dos salvavidas, en el que Ansa debía elegir a una de ellas para salvar. La participante intentó evitar cualquier tipo de enfrentamiento y respondió: "Las salvo, y me hundo, Wanda".

Sin embargo, Wanda Nara encontró rápidamente la manera de retrucarle y utilizó el apodo de la participante para lanzar una frase con doble sentido: “Sos mentirosa, tenías que ser China para mentir así".

Al advertir lo que acababa de decir, la conductora reaccionó con humor y sumó: "¿Lo dije o lo pensé?".

De esta manera, una inocente pregunta sobre el trabajo en equipo terminó derivando en una nueva chicana de Wanda Nara, con la China Suárez como destinataria indirecta.