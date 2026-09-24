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Wanda Nara presentó el trailer de su primera película y reveló la inesperada trama: el video

Mientras se prepara para volver a la TV con MasterChef Celebrity, Wanda Nara sorprendió al presentar el trailer de su primera película, ¿Querés ser mi hijo?, que protagoniza junto a Agustín Bernasconi. Miralo acá.

24 sept 2026, 15:42
Wanda Nara presentó el trailer de su primera película y reveló la inesperada trama: el video

Wanda Nara presentó el trailer de su primera película y reveló la inesperada trama: el video

Wanda Nara presentó el trailer de su primera película y reveló la inesperada trama: el video

Wanda Nara presentó el trailer de su primera película y reveló la inesperada trama: el video

La cuenta regresiva ya comenzó y Wanda Nara está a punto de enfrentar uno de los desafíos más importantes de su carrera. El próximo jueves 22 de octubre llegará a los cines de todo el país ¿Querés ser mi hijo?, la película con la que la mediática hará oficialmente su desembarco en la pantalla grande.

A pocos días de conocer cuál será la respuesta del público ante su debut en el séptimo arte, Wanda Nara decidió compartir una importante novedad con sus millones de seguidores. Este jueves, la empresaria publicó en su cuenta oficial de Instagram el trailer de la comedia que protagoniza junto a Agustín Bernasconi.

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La expectativa crece alrededor de la producción, que presenta una historia con una importante cuota de romance y contenido erótico y que tendrá a la mayor de las Nara como una de sus figuras centrales. El adelanto permitió conocer algunos detalles de la trama y anticipó el particular vínculo que se desarrolla entre los protagonistas.

Además de Wanda Nara y Agustín Bernasconi, el elenco principal está integrado por los reconocidos actores Jean Pierre Noher y Charo López. La película cuenta con la dirección de Hernán Guerschuny y un guión a cargo de Ihtzi Hurtado.

El film representa, además, la adaptación de una producción mexicana estrenada en 2023. Se trata de una remake de la película que tuvo como protagonistas a Catalina Kotecka, Ludwika Paleta y Juanpa Zurita.

En cuanto a la historia, Wanda Nara interpreta a Lucía, una mujer que atraviesa un inesperado quiebre en su vida personal luego de descubrir que su marido, con quien lleva 15 años de relación, le es infiel. Ante esta situación, decide abandonar el hogar y comenzar a buscar una nueva oportunidad.

Sin embargo, el conflicto aparece cuando Lucía consigue postularse para un trabajo que podría significar un importante impulso para su carrera. Allí descubre que, entre los requisitos o preferencias para el puesto, se prioriza a mujeres que sean madres.

Frente a esta situación, la protagonista encuentra una particular solución en su vecino Javier, un joven de 23 años interpretado por Agustín Bernasconi. Lucía le propone que se haga pasar por su hijo de 19 años para poder cumplir con las condiciones que exige el trabajo.

Lo que comienza como una estrategia para alcanzar un objetivo laboral pronto toma un rumbo inesperado. Sin anticipar las consecuencias de esa decisión, Lucía termina involucrándose sentimentalmente con Javier y dando lugar a un romance que se convierte en uno de los ejes centrales de la película.

Así, Wanda Nara se prepara para llegar por primera vez a la pantalla grande como protagonista, mientras el trailer de ¿Querés ser mi hijo? ya permite conocer parte de la historia que se podrá ver desde el jueves 22 de octubre en las salas de todo el país.

Cuál es el nuevo motivo que volvió a enfrentar a Wanda Nara con la China Suárez

La presentación de las figuras de MasterChef Celebrity dejó mucha tela para cortar y, una vez más, Wanda Nara y la China Suárez quedaron en el centro de una inesperada polémica que rápidamente tomó fuerza en las redes sociales.

Todo comenzó después del evento oficial del reality gastronómico que tendrá a la conductora al frente por Telefe. Horas más tarde, la actriz publicó en Instagram una serie de fotografías en las que mostró diferentes looks utilizados durante los últimos días.

Sin embargo, uno de esos outfits llamó especialmente la atención de los usuarios porque guardaba un llamativo parecido con el que había elegido Wanda Nara para la presentación del programa.

Para aquella noche, la conductora se mostró con un pantalón amplio estilo guerrillero en color verde oscuro. Poco después, la China Suárez compartió una postal frente al espejo en la que lució una indumentaria similar, acompañada por un bolso y una gorra.

La coincidencia no pasó desapercibida y generó todo tipo de comentarios. Desde la cuenta @elejercitodelam en X ironizaron: “Encuentre las 7 diferencias”. En tanto, otros usuarios cuestionaron a la actriz: “Empieza Masterchef... Empiezan las mil publicaciones de la China” y “¿Ya tiene estilo propio? ¿O a quién anda copiando ahora?”.

Así, volvió a instalarse el debate sobre si alguna de las dos toma referencias de la otra a la hora de elegir sus looks.

El tema también quedó relacionado con una reciente declaración de Nora Colosimo en LAM, donde había apuntado contra la actriz. “Si Wanda se vestía de verde, ella se vestía de verde. Si se vestía de rosa, ella se vestía de rosa”, había expresado.

De esta manera, una vez más, un simple look terminó reavivando la polémica entre Wanda Nara y la China Suárez.

     

 

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