Se supo el verdadero motivo por el cual Silvina Luna decidió operarse con Aníbal Lotocki

Muchos se preguntan: ¿qué llevó a Silvina Luna a operarse con Aníbal Lotocki? En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Ximena Capristo, gran amiga de la modelo y actriz, respondió esa pregunta.

"Vino una chica con una cola espectacular. No la voy a nombrar porque no dijo que se había operado la cola, e hizo un desfile", recordó la ex Gran Hermano. "La cola era espectacular. Nosotras nos preguntamos: '¿quién te hizo la cola?'. Ahí Silvina aún no se había hecho nada", añadió.

Ximena Capristo remarcó que esa situación marcó a Silvina a fuego. "Estaba la idea de que si tenías tetas grandes, ibas a facturar más", sentenció la morocha.

El doloroso dato de la convocatoria para reclamar Justicia por la muerte de Silvina Luna

Este miércoles por la tarde, en una sala de la sede de la Asociación Argentina de Actores se llevó a cabo una convocatoria para pedir Justicia por la muerte de Silvina Luna

La ex Gran Hermano estuvo internada casi 80 días en el hospital Italiano, donde la atendían por los problemas de salud que la aquejaban debido a las intervenciones que le realizó Aníbal Lotocki.

Stefi Xipolitakis, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi, entre otras víctimas del cuestionado cirujano, estuvieron contando las complicaciones de salud que sufren por las operaciones de Lotocki.

En las redes de la Asociación Argentina de Actores difundieron una gráfica con las información de la convocatoria. Lo llamativo fue que no fue ningún actor. El único que sumó su participación fue Aníbal Pachano, advirtió Ángel de Brito en su cuenta de Twitter.