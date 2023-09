Ángel de Brito reveló la extraña actitud de una famosa en el velatorio de Silvina Luna

Pamela Sosa llegando al velatorio de Silvina Luna.jpg

Tras su llegada, todos los presentes se preguntaron quién era y qué hacía allí, recordó el conductor de América TV y agregó: “Era Pamela Sosa. Yo no la vi, pero me contó Cinthia que estaba muy dramática, que lloraba. No había cámaras, además, en ninguna de las dos situaciones. Ni en el velatorio ni en el panteón, en la ceremonia más íntima”.

“En ese momento no la reconocí. La verdad es que no la identifiqué. En un momento Cinthia me dijo, ‘¿quién es esta?’, porque la vio en una situación que la verdad no daba, aunque estuviera con el pelo recogido, camperón y zapatillas. A la tarde me llamó y me dijo que era una caradura, que era ella. Estaba indignada”, sumó Ángel de Brito.

Así, el conductor de LAM explicó que lo que más molestó al entorno cercano de Luna fue "la exposición", y por último dejó en claro que Sosa “No era amiga de Silvina. Además defendió a Lotocki, aunque después sí se sumó como víctima”.

El furioso posteo de Rocío Marengo contra Pamela Sosa

Desde hace años Rocío Marengo viene denunciando públicamente la dudosas prácticas estéticas de Aníbal Lotocki, y por ende a Pamela Sosa quien durante años fue su pareja, así como también el catálogo viviente del médico para atraer pacientes.

Es así que tras la presencia de Sosa, ya separada hace años de Lotocki y también con consecuencias físicas en su cuerpo a raíz de los productos que Lotocki le habría puesto a modo de prótesis estéticas, en el homenaje a Silvina Luna en la Asociación Argentina de Actores por parte de varias víctimas del médico, Rocío Marengo estalló furiosa contra ella con un contundente mensaje.

Así, al verla desde un móvil en Intrusos (América TV) refiriéndose al homenaje, Marengo disparó durísima contra ella desde sus Instagram Stories.

“¡Qué caradura! ¿Hasta cuándo vas a seguir colgándote? Muchas de las víctimas llegaron a tu ex por vos, Pamela Sosa. Arruinaron cuerpos, vidas y familias. ¿Por qué no habla la gente que tiene que hablar? Médicos, colegio de médicos, Justicia, abogados. ¿Dónde están?”, cuestionó indignada Rocío.