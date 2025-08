Bajaron a Graciela Alfano de un programa de Telefe y la actriz apunta a Susana Giménez: "Mano negra"

Y explicó al respecto: “Ella estaba invitada para el día de hoy, la llamaron el viernes y le dijeron ‘¿Te acordas de la invitación que te habíamos hecho? Bueno, oolvidate no vengas, no estás en la lista’. Hoy vuelve Lozano de sus vacaciones y le querían armar un programa potente con sus escándalos y sus polémicas”.

“La explicación formal que le dieron a Alfano es que como estuviste el día jueves en el programa de Mariana Fabbiani dijeron ‘no queremos que Verónica vuelva con una invitada que ya estuvo dos días hábiles atrás con su competencia directa’”, dijo Marina de la justificación que le dieron a Graciela desde la producción de Verónica Lozano.

A lo que Calabró remarcó: "Si vas atrás no tendrías que haberla invitado a Alfano porque venía de recorrido mediático, así que a Graciela no le terminó de cerrar esta invitación".

En tanto, Alfano sospecha que el conflicto latente con Susana Giménez incidió en esa inesperada decisión: "Ella está invitada para el domingo a La Peña de Morfi así que esperamos que no pase nada raro y me dijo Graciela: ‘si me bajan de ahí tengo que pensar que la mano negra no es la producción de Lozano, sino que la mano negra es de más arriba’”, expresó Marina Calabró.

Y cerró sobre la teoría que piensa Alfano sobre la sombra de Susana en esa decisión de bajarla a último momento de su visita al ciclo de Telefe: “La verdad de la milanesa es que Graciela está convencida que estuvo la mano de Susana Giménez en esta baja y que tampoco nadie la defendió demasiado desde la producción de Lozano porque todo lo que diga de Susana será usado en su contra”.

Susana Giménez habló con Marley y destrozó a Graciela Alfano: "No voy a soportar que..."

En charla con Marley en el programa Por el mundo (Telefe), Susana Giménez se refirió a la polémica con Graciela Alfano por el tapado que lució María Julia Alsogaray en los 90 en una famosa tapa de revista Noticias y fue contundente contra la actriz.

"Yo tengo una confusión. Estábamos las dos, Graciela (Borges) y yo. Hicimos una foto cada una. El mío no sé si era beige o era un zorro plateado. Estaba haciendo una foto, yo bajé y el fotógrafo me dijo '¿me prestás el tapado para que haga otra foto?'. Yo dije 'sí, bárbaro' y se lo di. Y Graciela le dijo 'no te lo abras...'".

"¿Graciela Alfano?", le preguntó el conductor. A lo que Susana Giménez lo corrigió con firmeza: "¡Graciela Borges! No estaba la otra. No sé por qué lo dijo pero no me importa. Empezó el lío antes, pero no voy a soportar que diga que el tapado es de ella porque no estaba. ¿Que lo mandó por correo? No quiero entrar en el tema. Jamás fuimos amigas ni lo seremos".