Silvia Süller se sinceró y habló del distanciamiento de sus hijos: "Les di todo"

"Ya asumí todo, el que quiere volver que venga", expresó. La exvedette contó que su vínculo con Christian se cortó cuando él estaba por terminar la secundaria, a sus 18 años. También confesó que no sabe qué fue lo que le pasó ni por qué se distanció de ella.

"Sí, lloré mucho, pero ya está. La vida continúa. De qué te sirve llorar si la otra persona se está divirtiendo. Si quiere volver que vuelva, soy la madre", sostuvo.

Más adelante, Ángel le preguntó por su primera hija, Marilyn. "Me llevo bien, tampoco una cosa 'wow'. Son muy perfil bajo, muy raros mis hijos".

"Tengo dos nietos, Francisquito y Benja. Ahora cumplen tres y cuatro años", le respondió a Ángel cuando le preguntó por los hijos de Marilyn. "Los veo de vez en cuando", dijo. "¿Ella no quiere que veas a los niñitos?", le consultó Yanina Latorre. "No, no quiere. No sé preguntale. Yo le mando mensajes, siempre. A veces contesta, a veces no contesta. Qué sé yo. Tengo hijos muy raros", profundizó.

Después, entre idas y vueltas con el panel, reflexionó sobre su rol como madre y remarcó: "No existe la perfección, pero yo me considero una buena persona, una buena mina. Les di todo mi amor y todo lo material. Nunca les dije que no a nada. Nunca les tiré del pelo, nunca les puse un castigo. Demasiado tuvieron. Entonces no entiendo".

La foto íntima de Silvia Süller y Silvio Soldán que se volvió viral

Silvia Süller estuvo hace unos días en el programa A la tarde, América Tv, y contó varios secretos del mundo del espectáculo y se refirió a su escandalosa relación con Silvio Soldán, quien fue su pareja durante siete años y padre de su hijo Christian.

Süller estuvo casada a finales de la década de 1980 hasta mediados de la de 1990 con el popular animador y reconoció que él “la dejó en la calle”.

“Fue muy triste porque fue el 10 de febrero, en mi cumpleaños. Yo sentía ruidos estando dentro de mi habitación y cuando salgo había gente por todos lados, un policía, un abogado, un escribano. Había un camión y me hicieron una mudanza”, recordó la mediática.

Y añadió, fiel a su estilo, sobre la intimidad con el conductor: “Siempre hubo cosas raras en el sexo. Me pedía cosas inusuales, que no son de hombre ‘hombre’. Me di cuenta con el tiempo”.

Luego, desde las redes sociales, la ex vedette subió una imagen de un ejemplar de la recordada revista Radiolandia 2000 en la se puede leer en la que se puede leer en el título: “Qué piensa Soldán de los desnudos de su mujer”, y una imagen de los dos con copas brindando y la mediática con ropa de encaje.