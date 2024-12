Susana Giménez liquidó a la China Suárez tras entrevistar a Wanda Nara: "Cuernos"

En ese sentido, Susana fue sincera a la hora de analizar lo que contó Wanda en la charla: "Es una nota de sufrimiento", reconoció la diva ante las cámaras de Socios del espectáculo, El Trece.

“A mí la nota para el programa me encantó porque realmente abrió su corazón", se sinceró Susana Giménez sobre lo relatado por la mediática.

Y sostuvo: "Me sorprendió más o menos (lo que contó Wanda) pero profundizó en muchas cosas que me llamaron mucho la atención”.

“Le pegaba a la China constantemente”, comentó la cronista al referirse a lo que contó Wanda sobre Suárez y ahí la conductora fue durísima con la actriz: “Si a vos te mete los cuernos tu marido con una mina seguro que le pegas”, retrucó picante.

"Odio el chusmerío, justo quedé en el medio de todo", concluyó Susana Giménez.

Wanda Nara y Susana Giménez2.jpg

Wanda Nara le mostró a Susana Giménez los picantísimos chats con Mauro Icardi sobre la China Suárez

Sentada en el living de Susana Giménez, Wanda Nara no se guardó nada y habló de su separación de Mauro Icardi y de la infidelidad del futbolista con la China Suárez.

En medio de la extensa entrevista, la conductora de Bake Off Famosos le mostró a la diva de los teléfonos unos chats que tuvo con su ex en el que mencionaba a la ex Casi Ángeles.

“Mirá, te voy a mostrar algunas cosas”, le dijo Wanda a Susana y le dio su telefóno. Ahí, la icónica presentadora leyó: “En junio voy a ir a la Argentina. Así hago un par de cenitas en Gardiner, y unos besos en el auto delante de las cámaras, pero después chau, es mi amiga”.

“Fueron amenazas constantes todo este tiempo. Me decía 'si vos aceptás hacer MasterChef, yo me voy a mostrar en tal restaurant con ella... si vos aceptas esta publicidad, yo me voy...'. Vos no podés vivir así todo el tiempo”, sostuvo Wanda.

Luego, Susana continuó leyendo y reveló un picantísimo mensaje: “Quedate tranquila que a la China la tuve regalada y no le di bola. Imaginate si la voy a volver a buscar”.