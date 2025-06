Las condiciones de Cabré y Vicuña a la China Suárez para que viaje con sus hijas a Turquía con Icardi

“La China se va a ir a vivir a Turquía con Mauro con sus dos hijos menores (Magnolia y Amancio) y, su hija mayor (Rufina), la que comparte con Cabré, va a terminar el año lectivo en Argentina", remarcó la panelista.

Además contó qué fue lo que le pidió puntualmente el actor para dar el ok a que su hija viaje con la madre a otro país durante un tiempo: "Y después, autorizada por Cabré, se va a ir a vivir a Turquía con la China con la condición de que una vez por mes se vean, o porque viaje él o porque viaje ella”, explicó.

En tanto, sobre la postura que tomó Vicuña con respecto a este tema, detalló: “La China Suárez va a viajar con sus hijos menores que comparte con Benjamín Vicuña a Turquía, se va a vivir en estos días, que yo sepa Vicuña no pidió nada”.

El grito desesperada Wanda Nara antes de entregar a sus hijas a Mauro Icardi

Luis Ventura contó en Secretos Verdaderos (América Tv), los detalles del terrible escándalo que sucedió el viernes en el interior del edificio Chateau Libertador cuando Wanda Nara reaccionó nerviosa ante el ultimátum para que entregue a sus hijas al padre Mauro Icardi.

“El detalle fino te lo cuento yo: Wanda Nara no aceptaba bajo ningún punto de vista la entrega de sus hijas a su padre. No quería. Al grito de: ‘¡La van a dejar sola a mamá!’. Entre sollozos y llanto, se aferraba y abrazaba a sus hijas con los brazos en jarra. Tuvo que ser la seguridad femenina la que le tuvo que ir despegando dedo por dedo para separarla de las chicas. No quería entregar a las hijas bajo ningún punto de vista", remarcó el periodista.

Y explicó sobre esa tensa situación en el interior del departamento: "Ahí fue cuando le leyeron que estaba cometiendo un delito y que podía ser detenida. A lo que Wanda siguió insistiendo en que las hijas no podían ser entregadas a su papá. Cuando vieron que los movimientos tendían a llevar adelante la detención, Wanda Nara cayó desmayada. Algunos le creyeron el desmayo, otros no, dicen que fue una simulación para evitar la detención".

Luis Ventura además detalló qué acción legal ya realizó el futbolista tras el reciente escándalo con su ex pareja: “Hay una denuncia de Mauro Icardi contra Wanda Nara por haberse negado a la entrega, razón por la cual esto va a ser tratado y también juzgado”, cerró el conductor.