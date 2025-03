Yanina Latorre reveló que Wanda Nara la bloqueó de las redes y dio detalles de su explosiva pelea

"Y hoy a la mañana... el tupé. No le contesté todavía, estaba haciendo gimnasia. Me dijo de todo a la mañana", aseguró y contó: "Empezó temprano: 'debería escuchar a los menores, en vez de decir la cantidad de cosas que decís. El colegio denunció cosas que yo ni sabía, ¿ahora también soy la culpable?', me dijo. Por qué me lo dice a mí, por qué le importa lo que yo pienso, no voy a cambiar de opinión".

"Me puteó. Me dice que Maxi fue violento con los hijos, ahora es el mejor amigo. Me dice: 'qué culpa tengo yo, las nenas declararon con el juez y yo no estaba en el país. ¿También las manipulé?'. Yo de esto no tengo información, no lo sé", siguió.

Y opinó: "La verdad es que si tus hijas declaran con un juez sería bueno que estés vos en el país para acompañarlas, porque no sé con quién fueron. El padre no está, vos tampoco. Y me tiró de todo: que lo invitó mil veces a los cumpleaños, que tiene pruebas, que él nunca quiso ir a un cumpleaños. Porque, claro, él no quiere ir a la casa de ellas, él quiere que sus hijas vayan a su casa".

"Pero acá todavía no hay delito, no hay denuncia. Piden correr al juez, ahora piden correr al defensor de menores, yo creo que Wanda todo lo que le sale en contra pide cambiarlo, como si tuviera un justicia paralela", sostuvo Yanina.

Yanina Latorre reveló los verdaderos motivos por los que Wanda Nara no quiso llevar a L-Gante a Turquía

El sábado pasado Wanda Nara viajó a Turquía para participar de los Europa Awards, donde recibió el cuestionado premio a la Mujer del año, y a todos les llamó poderosamente la atención la ausencia de L-Gante dentro de sus acompañantes -sólo fue Kennys Palacios-, y anoche Yanina Latorre destapó la verdadera interna entre ellos que podría terminar separándolos definitivamente.

Así, desde LAM (América TV) compartieron en un principio un video en el que Elián Valenzuela explica su ausencia y asegura que "acompañar a su novia" a Estambul es lo que más hubiera querido.

Fue allí cuando Latorre intervino deslizando “no sé si tan novia todavía”, y aseguró que “está todo mal y no por la clavícula” del referente de la cumbia 420.

“Él habría desaparecido tres o cuatro días antes de este viaje porque se fue de gira y no musical”, contó Yanina e inmediatamente deslizó que estas ausencias tienen que ver con que L-Gante "vuelve a sus debilidades".

“El entorno de Wanda está muy preocupado. La primera vez que lo dejó, fue por esto”, agregó la panelista estrella del ciclo conducido por Ángel de Brito sobre el distanciamiento de ellos en 2022, y remarcó que "el problema es que él tiene debilidades, es muy difícil salir”.

“Hay momentos en que él no hace esa vida con ella porque de ella podemos decir cualquier cosa, pero es una mujer muy sana”, reconoció Yanina sobre Wanda y sumó que “ahí vinieron los quilombos entre ellos dos antes del viaje. No es por la clavícula, ni el médico, ni nada”.

“El entorno de Wanda está un poco ilusionado con que ella entre en razón y no se amigue, pero el tema es que le tira mucho L-Gante”, remarcó Latorre y concluyó asegurando que “Norita apoya a su hija públicamente pero… Cuando yo a Wanda le digo cosas me dice ‘Ay pareces mi mamá’ y se enoja”.