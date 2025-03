Revelaron los durísimos comentarios de Mauro Icardi con uno de los hijos de Wanda Nara

“El hijo, a raíz de de la separación, empezó a contar situaciones que vivió con Mauro Icardi cuando convivían todos en familia. Golpes en la cabeza, dichos que tal vez para los chicos que no están buenos, palabras muy fuertes y en algunos contextos que Wanda no tenía ni idea”, comentó.

“Entonces ahora se ve que el hijo justamente encontró el espacio para poder hablar de estas cosas y tanto Maxi como Wanda están preocupados”, expuso la panelista, que además agregó que la empresaria “estaba muy triste”.

“Yo sabía de algunas cuestiones, cuando ellos cazaban, el que no se animaba a tirarle, él le decía la palabra ‘maricón’… Cuando fue el tema del cumpleaños de Benedicto, que Mauro no se contactó con él, no le dedicó nada, ni quiso ir al cumpleaños, que había sido invitado”, detalló.

“Si bien Mauro no es el papá de los chicos, es el padre afín, el que los crió, para las hermanas son una familia, están siempre todos juntos, obviamente las nenas estaban muy tristes con esta situación”, finalizó.

Wanda Nara y Maxi López denunciaron penalmente a Mauro Icardi: el escandaloso motivo

Fue anoche cuando Pepe Ochoa reveló en LAM (América TV) que Wanda Nara y Maxi López habían denunciado penalmente a Mauro Icardi y contó los escabrosos detalles.

"Yo hablé con la parte del lado de Wanda y de Maxi López y el colegio Lincoln hizo una presentación contra Mauro Icardi, porque entrevistaron a uno de los hijos de Wanda Nara y Maxi López y confesó que le habría pegado en la cabeza varias veces en varias oportunidades", informó Ochoa.

"No habría tenido los mejores modos cuando vivían tanto afuera como acá, cuando estuvieron en Santa Bárbara", agregó.

"El colegio está obligado por ley a presentar esto. Ayer se ingresó en el expediente y Maxi y Wanda van a denunciar penalmente a Mauro por el menor, por todo lo que dijo", remarcó. "Los dos padres demandan a Mauro", aclaró el conductor Ángel de Brito.

Luego, Pepe recordó una frase que había dicho Maxi en una entrevista con LAM: "Mauro nunca se va a animar a sentarse a tener una charla conmigo".

"Lo que me cuentan es que viene de larga data. Desde el año pasado, cuando ingresaron, en el colegio les empezaron a hacer entrevistas psicológicas con todo el gabinete y el que más angustiado estaba era uno de los tres niños", sumó Pepe.

Más adelante, De Brito se preguntó: "Ahora la pregunta es desde cuándo saben esto". Ahí, Yanina Latorre le respondió: "Desde ahora. Lo veían triste a uno de los chicos. Lo veían medio retraído, que en el colegio no rendía y empezaron a tener reuniones con los psicopedagogos. Él no empezó hablando mal de Mauro. Dijo que era un buen hombre, que les daba todo, que los mantuvo, pero que alguna que otra vez lo retó. Habló de 'coscorrones'. Y que a él le afectaba mucho lo que estaba pasando".