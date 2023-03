Acusan a Antonela Roccuzzo de insultar con un gesto desubicado en un importante evento

Al parecer, en las redes sociales se percataron de una inesperada situación: la esposa del diez fue captada realizando el clásico símbolo de “Fuck you” mientras sostenía su exclusiva cartera en forma de rosa de Dolce Gabbana.

En redes sociales argumentan que el gesto se encontraba dirigido a los haters del ícono del fútbol, pero al parecer transcendió que podría tratarse de un filtro que genera esto, ya que es raro ese comportamiento en la mujer de la Pulga.

“Para mí algo pasó antes de ese evento, sus caras no eran de mucha felicidad, sobre todo ella”, “Hace rato que noto cosas raras, desde el mundial más o menos... capaz no están bien”, “Es delicada hasta para insultar”, “Tampoco le dio un saludo en el premio”, fueron algunos de los comentarios que recibió el video del particular gesto de Antonela.

Embed

"Messi te estamos esperando": balearon el frente del negocio de la familia de Antonela Roccuzzo en Rosario y le dejaron una amenaza

Esta madrugada una de las fachadas de los supermercados Único, que pertenece a la familia de Antonela Roccuzzo, fue baleado y dejaron un mensaje mafioso contra Lionel Messi.

El violento e intimidante episodio ocurrió alrededor de las 3.20 de esta mañana, cuando no circulaba nadie por la zona y el local tenía las persianas bajas. Dos hombres en un moto le dieron 14 balazos a la puerta de la sucursal ubicado en Lavalle al 2500, que al parecer es manejado por el primo de la mujer de la "Pulga".

Además, el delincuente dejó un mensaje escrito a mano en el lugar que decía: “Messi te estamos esperando. Javkin es narco no te cuidar”, en referencia al intendente de Rosario, Pablo Javkin.

“Está trabajando la agencia de investigación criminal y la brigada de balaceras”, contó a Cadena 3 Rosario Iván González, subjefe de la Unidad Regional II.

Se sabe que en los próximo días la Selección Nacional va jugar un partido en el país, y se espera que Messi y su familia fueran a visitar Rosario.